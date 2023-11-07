Роман ЗОЗУЛЯ: «Иногда полезно завалить морду и молиться»

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля высказал мнение о словах языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион относительно русскоязычных военных в рядах ВСУ.

«В Украине должен быть единственный государственный язык – украинский. Факт. Я за развитие, популяризацию и усиление законодательной базы, которая будет способствовать окончательному переходу на украинский язык во всех сферах.

В то же время я считаю, что человек, позволяющий себе унижать и оскорблять тех, благодаря кому Украина уже 10 лет держится и противостоит роzzии – сознательный провокатор и вредитель.

В «Азове» и в целом в ВСУ служат очень близкие мне люди, в том числе и мой отец. И каждого из них я и мои дети будут уважать и благодарить их, независимо от того, на каком языке они нас защищают.

Большинство наших воинов не имеют возможности, времени и желания раздавать интервью и советы, зато каждый из них в прямом смысле выжигает все руzzкое из нашей земли, рискуя при этом собственной жизнью. Поэтому иногда очень полезно некоторым завалить морду и молиться на тех, кто не допустил, чтобы государственным языком здесь стал руzzкий.

Слава защитникам Украины», – написал Зозуля в фейсбуке.