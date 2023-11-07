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  4. Милан интересуется лучшим бомбардиром Бундеслиги
Италия
07 ноября 2023, 20:46 |
706
0

Милан интересуется лучшим бомбардиром Бундеслиги

Серу Гирасси может покинуть «Штутгарт»

07 ноября 2023, 20:46 |
706
0
Милан интересуется лучшим бомбардиром Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

«Милан» проявляет интерес к форварду «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Россонери» ищут усиление линии атаки команды, и готовы выйти на трансферный рынок уже в январе. Ранее уже сообщалось об интересе «Милана» к Габриэлу Барбозе.

На данный момент Серу Гирасси лидирует в бомбардирской гонке Бундеслиги с 14 голами в 8 матчах. В январе 2024 году в контракте 27-летнего гвинейского форварда начнет действовать клаусула в размере 17,5 миллиона евро.

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Серу Гирасси Штутгарт Милан трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Джанлука Ди Марцио
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