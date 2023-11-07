Милан интересуется лучшим бомбардиром Бундеслиги

«Милан» проявляет интерес к форварду «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Россонери» ищут усиление линии атаки команды, и готовы выйти на трансферный рынок уже в январе. Ранее уже сообщалось об интересе «Милана» к Габриэлу Барбозе.

На данный момент Серу Гирасси лидирует в бомбардирской гонке Бундеслиги с 14 голами в 8 матчах. В январе 2024 году в контракте 27-летнего гвинейского форварда начнет действовать клаусула в размере 17,5 миллиона евро.