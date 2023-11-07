Милан нацелился на форварда, который провалился в Интере

«Милан» во время январского трансферного окна собирается усилить линию атаки команды. По информации итальянских СМИ, рассматривается кандидатура бразильского форварда «Фламенго» Габриэла Барбозы, также известного как «Габигол».

Контракт 27-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до конца календарного 2024 года. Ожидается, что бразильский клуб попросит за игрока 25 миллионов евро.

Напомним, Габигол уже выступал в Серии А. Летом 2016 года он перешел в «Интер» за 29,5 миллиона евро и стал одним из самых громких трансферных провалов в современной истории «нерадзурри», забив лишь 1 гол в 10 матчах.