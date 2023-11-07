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Италия
07 ноября 2023, 17:49 |
764
1

Милан нацелился на форварда, который провалился в Интере

Габигол может вернуться в Серию А

07 ноября 2023, 17:49 |
764
1
Милан нацелился на форварда, который провалился в Интере
Getty Images/Global Images Ukraine. Габигол

«Милан» во время январского трансферного окна собирается усилить линию атаки команды. По информации итальянских СМИ, рассматривается кандидатура бразильского форварда «Фламенго» Габриэла Барбозы, также известного как «Габигол».

Контракт 27-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до конца календарного 2024 года. Ожидается, что бразильский клуб попросит за игрока 25 миллионов евро.

Напомним, Габигол уже выступал в Серии А. Летом 2016 года он перешел в «Интер» за 29,5 миллиона евро и стал одним из самых громких трансферных провалов в современной истории «нерадзурри», забив лишь 1 гол в 10 матчах.

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Милан Габигол Фламенго трансферы трансферы Серии A
Источник Tuttomercatoweb
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