Англия07 ноября 2023, 19:46 | Обновлено 07 ноября 2023, 19:56
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КАРРАГЕР: «Тоттенхэм – Челси – один из лучших матчей, которые я видел»
Легенда «Ливерпуля» – о матче 11-го тура АПЛ
07 ноября 2023, 19:46 | Обновлено 07 ноября 2023, 19:56
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Легендарный экс-защитник «Ливерпуля», а ныне телеэксперт Джейми Каррагер поделился своими впечатлениями от вчерашнего лондонского дерби «Тоттенхэм» – «Челси», которое завершилось победой гостей 4:1:
«Я смотрю футбол почти 40 лет и, я бы сказал, что это был один из лучших матчей, которые я видел. Это доказывает, что АПЛ – лучшая лига в мире».
Напомним, во вчерашнем матче еще три гола были отменены с помощью VAR, а «Тоттенхэм» завершал матч вдевятером. Форвард «Челси» Джексон Мартинес оформил в матче со «Шпорами» хет-трик.
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