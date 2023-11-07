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  4. КАРРАГЕР: «Тоттенхэм – Челси – один из лучших матчей, которые я видел»
Англия
07 ноября 2023, 19:46 | Обновлено 07 ноября 2023, 19:56
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1

КАРРАГЕР: «Тоттенхэм – Челси – один из лучших матчей, которые я видел»

Легенда «Ливерпуля» – о матче 11-го тура АПЛ

07 ноября 2023, 19:46 | Обновлено 07 ноября 2023, 19:56
411
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КАРРАГЕР: «Тоттенхэм – Челси – один из лучших матчей, которые я видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля», а ныне телеэксперт Джейми Каррагер поделился своими впечатлениями от вчерашнего лондонского дерби «Тоттенхэм» – «Челси», которое завершилось победой гостей 4:1:

«Я смотрю футбол почти 40 лет и, я бы сказал, что это был один из лучших матчей, которые я видел. Это доказывает, что АПЛ – лучшая лига в мире».

Напомним, во вчерашнем матче еще три гола были отменены с помощью VAR, а «Тоттенхэм» завершал матч вдевятером. Форвард «Челси» Джексон Мартинес оформил в матче со «Шпорами» хет-трик.

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Джейми Каррагер Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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Хто такий Джексон Мартинес?   https://ru.wikipedia.org/wiki/Джексон,_Николас
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