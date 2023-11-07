КАРРАГЕР: «Тоттенхэм – Челси – один из лучших матчей, которые я видел»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля», а ныне телеэксперт Джейми Каррагер поделился своими впечатлениями от вчерашнего лондонского дерби «Тоттенхэм» – «Челси», которое завершилось победой гостей 4:1:

«Я смотрю футбол почти 40 лет и, я бы сказал, что это был один из лучших матчей, которые я видел. Это доказывает, что АПЛ – лучшая лига в мире».

Напомним, во вчерашнем матче еще три гола были отменены с помощью VAR, а «Тоттенхэм» завершал матч вдевятером. Форвард «Челси» Джексон Мартинес оформил в матче со «Шпорами» хет-трик.