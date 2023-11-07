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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 18:36 | Обновлено 07 ноября 2023, 18:42
1238
2

Выбор Пушича. Состав Шахтера на матч против Барселоны

Четвертый матч группы Лиги чемпионов

07 ноября 2023, 18:36 | Обновлено 07 ноября 2023, 18:42
1238
2
Выбор Пушича. Состав Шахтера на матч против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 19:45 в Гамбурге начнется матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Барселоной. Наставник Марино Пушич сделал выбор стартового состава.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Судаков, Невертон, Крыськив, Зубков, Сикан

В запасе: Рудько, Лемкин, Азаров, Чигринский, Мироши, Кастилло, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Рафинья, Гави, Ферран, Левандовски

Команда с тремя очками находится на третьей позиции, каталонцы лидируют в группе с 9 пунктами.

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Источник Sport.ua
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4p7eH
боднар, криськів, сікан = автопоразка
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YaYaYaYaYa
Хто такий Кеслі?)))
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