Выбор Пушича. Состав Шахтера на матч против Барселоны

Сегодня в 19:45 в Гамбурге начнется матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Барселоной. Наставник Марино Пушич сделал выбор стартового состава.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Судаков, Невертон, Крыськив, Зубков, Сикан

В запасе: Рудько, Лемкин, Азаров, Чигринский, Мироши, Кастилло, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Рафинья, Гави, Ферран, Левандовски

Команда с тремя очками находится на третьей позиции, каталонцы лидируют в группе с 9 пунктами.