Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу нет никаких претензий к Динамо. Есть грусть»

Журналист Игорь Цыганык после ухода Мирчи Луческу из «Динамо» успел пообщаться с опытным наставником, который сейчас решил взять паузу в работе.

«Удалось поговорить с Луческу. Никаких претензий у Луческу к «Динамо» нет. И к инфраструктуре, и к игрокам без претензий. Ему было приятно прочитать все отзывы игроков, но было и очень грустно. Ему жаль, что не все украинские игроки спрогрессировали так, как могли, потому что чемпионат сейчас не очень конкурентный».

«Что касается легионеров, что Луческу обидно, что не заиграл Витиньо, который уехал после вторжения. Мирча считает, что этот игрок реально мог помочь. Были надежды на Рамиреса, который тоже уехал. Это не оправдания, а анализ».

«Но Луческу благодарен за эти годы в «Динамо». И что приняли его тут очень хорошо. Сейчас он вернется в Румынию, чтобы отдохнуть и решить, где он дальше может работать в футболе», – сказал Цыгагык.