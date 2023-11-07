Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу нет никаких претензий к Динамо. Есть грусть»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 19:56 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:04
505
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу нет никаких претензий к Динамо. Есть грусть»

Наставник пока вернется в Румынию

07 ноября 2023, 19:56 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:04
505
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу нет никаких претензий к Динамо. Есть грусть»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Журналист Игорь Цыганык после ухода Мирчи Луческу из «Динамо» успел пообщаться с опытным наставником, который сейчас решил взять паузу в работе.

«Удалось поговорить с Луческу. Никаких претензий у Луческу к «Динамо» нет. И к инфраструктуре, и к игрокам без претензий. Ему было приятно прочитать все отзывы игроков, но было и очень грустно. Ему жаль, что не все украинские игроки спрогрессировали так, как могли, потому что чемпионат сейчас не очень конкурентный».

«Что касается легионеров, что Луческу обидно, что не заиграл Витиньо, который уехал после вторжения. Мирча считает, что этот игрок реально мог помочь. Были надежды на Рамиреса, который тоже уехал. Это не оправдания, а анализ».

«Но Луческу благодарен за эти годы в «Динамо». И что приняли его тут очень хорошо. Сейчас он вернется в Румынию, чтобы отдохнуть и решить, где он дальше может работать в футболе», – сказал Цыгагык.

По теме:
Артем КИЧАК: «Казалось, что у Руха силы никогда не закончатся»
Источник: Интер хотел приобрести Шапаренко, помешала травма
Александр ФИЛИППОВ: «Победа над Александрией очень приятная»
Динамо Киев Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык Витиньо (Динамо) Эрик Рамирес
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Теннис | 07 ноября 2023, 01:25 3
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Георгий СУДАКОВ: Возможно, Мудрику не хватает меня, чтобы заиграть в Челси
Футбол | 07 ноября 2023, 13:57 7
Георгий СУДАКОВ: Возможно, Мудрику не хватает меня, чтобы заиграть в Челси
Георгий СУДАКОВ: Возможно, Мудрику не хватает меня, чтобы заиграть в Челси

Полузащитник «Шахтера» рассказал о дружбе с Михаилом Мудриком

Уникальный кейс Атаа Джабера: от капитана Израиля U-21 до сборной Палестины
Футбол | 07.11.2023, 19:00
Уникальный кейс Атаа Джабера: от капитана Израиля U-21 до сборной Палестины
Уникальный кейс Атаа Джабера: от капитана Израиля U-21 до сборной Палестины
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 07.11.2023, 07:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Футбол | 07.11.2023, 04:43
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
07.11.2023, 00:50 13
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 1
Бокс
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
07.11.2023, 11:34 31
Война
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
06.11.2023, 20:10 3
Футбол
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
05.11.2023, 19:15 22
Футбол
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
06.11.2023, 19:56
Футбол
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
05.11.2023, 16:16 14
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона
07.11.2023, 15:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем