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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 14:30 | Обновлено 07 ноября 2023, 14:46
226
0

РИЗНЫК: «Тер Штеген – вратарь мирового класса. У него есть чему поучиться»

Голкипер «горняков» – о сегодняшнем матче ЛЧ против «Барселоны»

07 ноября 2023, 14:30 | Обновлено 07 ноября 2023, 14:46
226
0
РИЗНЫК: «Тер Штеген – вратарь мирового класса. У него есть чему поучиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык 

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 4-го тура ЛЧ против испанской «Барселоны».

– Ты относительно недавно дебютировал в составе «Шахтера» в Лиге чемпионов. Правду говорят, что это особый турнир? Чувствуешь ли это?

– Да, конечно. Это невероятные эмоции, которые трудно передать. Если ты не побываешь на стадионе и не почувствуешь этого, это не передашь словами. Это очень большой турнир, где играют самые лучшие команды мира. Это очень-очень крутые эмоции.

– Две недели назад вы играли на выезде против «Барселоны» и имели возможность даже вырвать ничью. Но поединок, к сожалению, завершился поражением. Какие впечатления оставил у тебя матч? Соперник действовал так, как вы и ожидали?

– Это футбол. Нам не удалось зацепиться за ничью, но игра была тяжелая. «Барселона» – не очень простой соперник. Играли так, как сказал тренер: не бояться и играть в красивый футбол с хорошей командой.

– В первом матче против «Шахтера» не играл Левандовски. Сейчас он готов к игре. Есть ли у тебя какой-нибудь мандраж, что придется отбивать удары одного из лучших нападающих современности?

– Да ну, как сказать, мандраж. Мандража нет. Это обычный игрок. Если наши защитники не будут давать ему бить, то он не будет бить. Это зависит от ритма игры, как будет происходить, каким будет ход событий. Потому это футбол и это решится на футбольном поле.

– Нельзя не обращать внимание на работу тер Штегена. Его стабильность много раз выручала «Барселону» в кризисные периоды. Входит ли этот вратарь в список тех, на кого ты ориентируешься, или все же имеешь других кумиров?

– Это, конечно, вратарь мирового класса. У него есть чему поучиться. Его стиль игры. Очень нравится игра ногами, потому это очень крутой голкипер.

– Так ты считаешь его своим кумиром?

– Одним из. Я у него немного поучился и взял немного его манеру игры.

Напомним, что начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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Дмитрий Ризнык Марк-Андре Тер Штеген Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона
Источник UA-Football
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