Алкогольный скандал в Польше. Сборная U-17 выгнала сразу 4 футболиста
Произошло это перед стартом ЧМ
Четверо футболистов молодежной сборной Польши U-17 попали в громкий скандал.
Оскар Томчик, Филипп Вольски, Ян Лабендзки и Филипп Рузга были исключены из состава команды за пять дней до старта чемпионата мира-2023 по футболу U-17.
5 ноября команда Польши U-17 проводила спарринг со сверстниками из США на острове Бали. Ночью после матча четырех футболистов польской сборной обнаружили в местном баре в состоянии алкогольного опьянения, а Томчик даже умудриться получить травму головы. Сразу на следующий день польский футбольный союз выступил с заявлением об исключении игроков из состава сборной.
[KOMUNIKAT]— PZPN (@pzpn_pl) November 6, 2023
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