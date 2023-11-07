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  4. Алкогольный скандал в Польше. Сборная U-17 выгнала сразу 4 футболиста
Молодежные турниры
07 ноября 2023, 14:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 14:45
2389
4

Алкогольный скандал в Польше. Сборная U-17 выгнала сразу 4 футболиста

Произошло это перед стартом ЧМ

07 ноября 2023, 14:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 14:45
2389
4
Алкогольный скандал в Польше. Сборная U-17 выгнала сразу 4 футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine.

Четверо футболистов молодежной сборной Польши U-17 попали в громкий скандал.

Оскар Томчик, Филипп Вольски, Ян Лабендзки и Филипп Рузга были исключены из состава команды за пять дней до старта чемпионата мира-2023 по футболу U-17.

5 ноября команда Польши U-17 проводила спарринг со сверстниками из США на острове Бали. Ночью после матча четырех футболистов польской сборной обнаружили в местном баре в состоянии алкогольного опьянения, а Томчик даже умудриться получить травму головы. Сразу на следующий день польский футбольный союз выступил с заявлением об исключении игроков из состава сборной.

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скандал сборная Польши по футболу U-17 чемпионат мира по футболу U-17
Источник Meczyki
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Комментарии 4
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Андрей Залищук
поляки люблять прибухнуть
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+3
Виктор Попов
Милевский и Алиев с такой новости лопаются от смеха. 
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+1
Фанькин кот
Вот так бы с алкашами дынамовскими поступали всегда - больше порядка в дынамке суркисовой было бы.
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0
potemkin78
а чём ещё заниматся на Бали
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0
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