Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» повторяет личный антирекорд, 4-й раз в истории проиграв два матча подряд на своем поле.

Безвыигрышная серия киевлян в домашних баталиях с «Шахтером» достигает 7 игр (=3-4).

Динамовцы терпят 100-е поражение в чемпионатах Украины.

150-й матч в карьере проводит Георгий Бущан (ЧУ - 88, КУ - 7, СК - 1, ЕК - 37, СУ - 17).

21-летний Владимир Бражко становится 45-м и одним из самых молодых капитанов «Динамо» в чемпионатах Украины. В более юном возрасте выводили киевлян на поле только Виктор Цыганков и Виталий Миколенко.

ФК Шахтар. Володимир Бражко (праворуч)

Матвей Пономаренко становится 6-м футболистом, сыгравшим за бело-синих в УПЛ в 17 лет, и первым игроком 2006 г. р., выступившим за «Динамо» в элитном дивизионе.

«Шахтер» продлевает свою общую голевую серию до 40 игр, а гостевую – до 26.

100-й матч в украинской карьере проводит Даниил Сикан (ЧУ - 76, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 13, СУ - 6).

20-й мяч в рядах отечественных команд забивает Александр Зубков (ЧУ - 15, КУ - 1, ЕК - 2, СУ - 2), в том числе 10-й за «Шахтер» (ЧУ - 7, КУ - 1, ЕК - 2).

«Полесье» и «Кривбасс», подписав мировую, прерывают свои 3-матчевые победные серии.

Подопечные Юрия Калитвинцева впервые делят очки с гостями в элитном дивизионе (в 6-й игре).

Личный антирекорд устанавливает «Рух», обходящийся без побед в родных стенах 7 матчей подряд (=6-1).

Илья Квасница на 275-й минуте прерывает безголевую домашнюю серию львовян.

Мяч, забитый Игорем Краснопиром, становится 50-м, пропущенным желто-черными в УПЛ.

«Днепр-1» празднует 3-ю кряду викторию на своем поле (мячи 4-0).

Днепряне не пропускают дома 299 минут подряд.

Руслан Ротань терпит 10-е поражение в 30-м матче на тренерском посту в чемпионатах Украины.

Безвыигрышная серия «Александрии» достигает 11 игр (=4-7), безголевая общая – 403-х минут, а гостевая – 313.

«Металлист 1925» одерживает 5-ю волевую победу в элитном дивизионе, в том числе 2-ю над «Черноморцем».

Андрей Борячук становится автором 50-го гола харьковчан в УПЛ.

Гостевая безничейная серия одесситов достигает 12 игр (+6-6).

«Колос» подписывает 30-ю мировую в элитном дивизионе.

Подопечные Ярослава Вишняка реализовывают 9 пенальти подряд.

Ковалевцы забивают 50-й мяч на чужих полях.

Вадим Милько, поразивший ворота ЛНЗ в 37 лет 74 дня, входит в десятку самых старших бомбардиров в истории ченмпионатов Украины. В более «почтенном» возрасте забивали в УПЛ только 8 игроков.

Безвыигрышная серия «Миная» достигает 13 игр (=6-7).

Подопечные Владимира Шарана не могут поразить ворота соперников в общем 501 минуту подряд, а дома – 288.

Закарпатцы проводят 20-й матч без забитых мячей на своем поле.

«Верес» завершает две проигрышные серии в поединках с «Зарей»: общую – из 5 матчей и домашнюю – из 3-х

Прерывают ровенчане и две безголевых серии в баталиях с луганчами: общую – на 521-й минуте и домашнюю – на 324-й.

ФК Верес. Андрей Близниченко

Андрей Близниченко становится автором 20-го гола «джокеров» красно-черных в элитном дивизионе.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Олег Ильин («Колос»), 50-й – Олег Вишневский («Минай») и Михаил Шестаков («Верес»), 1-й – Ярослав Базаев («Александрия»), Иван Демиденко («Минай») и Матвей Пономаренко («Динамо»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Артем Кичак («Оболонь»).

Артем Кичак становится 400-м игроком, задействованным командами в нынешнем чемпионате.

15-й мяч в УПЛ забивает Александр Зубков, 5-й – Илья Квасница, Сергей Шестаков и Андрей Штогрин, 1-й – Ари Моура (в 8-й игре) и Александр Яцык (в 9-й).

Ярослав Карабин становится автором 50-го гола «джокеров» в сезоне-2023/24.

4-й пенальти из 5 реализовывает Вадим Милько.

3-й раз из 4-х ударов не забивает с «точки» Руслан Степанюк.

7-ю пенальтийскую дуэль из 41 выигрывает Александр Бандура.

25-й сухой матч в УПЛ проводит Дмитрий Ризнык.

5-ю красную карточку в карьере зарабатывает Александр Скляр, 1-ю – Самсон Иеде (в 12-й игре).

1-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр Назарий Дьордь из Ужгорода и Денис Резников из Каменского.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ