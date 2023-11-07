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  4. ФОТО. Копия отца. Жена Цыганкова опубликовала фото их первенца
Испания
07 ноября 2023, 13:40 |
927
1

ФОТО. Копия отца. Жена Цыганкова опубликовала фото их первенца

Малыш очень похож на своего отца

07 ноября 2023, 13:40 |
927
1
ФОТО. Копия отца. Жена Цыганкова опубликовала фото их первенца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Жена полузащитника испанской «Жироны» и национальной сборной Украины по футболу Виктора Цыганкова Романа опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографии их общего ребенка.

Малыш родился 23 марта 2023 года.

В последнем матче за «Жирону» Виктор Цыганков вышел на замену и принял участие в победе своей команды в матче против «Осасуны», забив один гол.

ФОТО. Копия отца. Жена Цыганкова опубликовала фото их первенца

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фото Виктор Цыганков Жирона
Источник Instagram
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Octopus
Та да. Вопросов к жене никаких))
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