Жена полузащитника испанской «Жироны» и национальной сборной Украины по футболу Виктора Цыганкова Романа опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографии их общего ребенка.

Малыш родился 23 марта 2023 года.

В последнем матче за «Жирону» Виктор Цыганков вышел на замену и принял участие в победе своей команды в матче против «Осасуны», забив один гол.

ФОТО. Копия отца. Жена Цыганкова опубликовала фото их первенца