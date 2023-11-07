Испания07 ноября 2023, 13:40 |
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ФОТО. Копия отца. Жена Цыганкова опубликовала фото их первенца
Малыш очень похож на своего отца
07 ноября 2023, 13:40 |
927
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Жена полузащитника испанской «Жироны» и национальной сборной Украины по футболу Виктора Цыганкова Романа опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографии их общего ребенка.
Малыш родился 23 марта 2023 года.
В последнем матче за «Жирону» Виктор Цыганков вышел на замену и принял участие в победе своей команды в матче против «Осасуны», забив один гол.
ФОТО. Копия отца. Жена Цыганкова опубликовала фото их первенца
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