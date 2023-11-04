4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

На 70-й минуте матча на поле появился украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков, а уже десять минут спустя он сумел забить с передачи Артема Довбика и вывести свою команду вперед (3:2).

В активе Артема Довбика в этом матче уже один гол и две результативные передачи.

Цыганков забил свой второй гол в этом сезоне Ла Лиги. У него также один ассист.

ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика