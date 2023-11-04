Испания04 ноября 2023, 16:47 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:00
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ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
Виктор вывел «Жирону» вперед
04 ноября 2023, 16:47 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:00
5256
4
4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».
На 70-й минуте матча на поле появился украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков, а уже десять минут спустя он сумел забить с передачи Артема Довбика и вывести свою команду вперед (3:2).
В активе Артема Довбика в этом матче уже один гол и две результативные передачи.
Цыганков забил свой второй гол в этом сезоне Ла Лиги. У него также один ассист.
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
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Бокс
аж не віриться що наші так мочать в Іспанії.
а Жирона дуже крута, видно там тренер топчик!
По заглавній старій фотці видно, який він був присушений. Зараз трохи став щокастий. Це ще і раніше кинулося в очі.