Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
Испания
04 ноября 2023, 16:47 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:00
5256
4

ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика

Виктор вывел «Жирону» вперед

04 ноября 2023, 16:47 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:00
5256
4
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

На 70-й минуте матча на поле появился украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков, а уже десять минут спустя он сумел забить с передачи Артема Довбика и вывести свою команду вперед (3:2).

В активе Артема Довбика в этом матче уже один гол и две результативные передачи.

Цыганков забил свой второй гол в этом сезоне Ла Лиги. У него также один ассист.

ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика

По теме:
Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Футбол | 03 ноября 2023, 22:35 66
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября

Александр Шовковский был многолетним кипером «Динамо», а затем ассистентом

Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Футбол | 04 ноября 2023, 09:45 16
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»

Остался последний матч

Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Футбол | 04.11.2023, 14:53
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Футбол | 04.11.2023, 17:16
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
Футбол | 04.11.2023, 13:11
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
Довбик гол + 2 гольові, охреніти! 
аж не віриться що наші так мочать в Іспанії.
а Жирона дуже крута, видно там тренер топчик!
Ответить
+5
Mac_Gyver
А могли би досі боротися за 2-3-є місце в УПЛ.
Ответить
+4
Mac_Gyver
Довбик: 8.6 
Ответить
+3
anacreon
Нарешті для статистики собі Циганков записав гол. Бо якось так слабо почав чемпіонат. Може зараз краще попре. Віті треба сідати на дієту. Візуально здається, що в нього зайва вага. Буде уставати, якщо весь матч грати. І швидкість буде менша.
По заглавній старій фотці видно, який він був присушений. Зараз трохи став щокастий. Це ще і раніше кинулося в очі.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 8
Футбол
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
04.11.2023, 11:05 5
Теннис
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 5
Футбол
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 39
Футбол
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем