Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл нашел замену Тонали в Саудовской Аравии
Англия
07 ноября 2023, 13:38 |
298
0

Ньюкасл нашел замену Тонали в Саудовской Аравии

Рубен Невеш может вернуться в АПЛ

07 ноября 2023, 13:38 |
298
0
Ньюкасл нашел замену Тонали в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Невеш

Английский «Ньюкасл» начал переговоры по поводу трансфера опорного полузащитника «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии Рубена Невеша, сообщает Николо Скира.

В «Ньюкасле» расcматривают 26-летнего португальца в качестве замены для Сандро Тонали, который отбывает дисквалификацию до августа 2024 года за нелегальные ставки на футбольные матчи.

В «Аль-Хиляль» Рубен Невеш перешел летом из английского «Вулверхэмптона». Всего в составе команды из Саудовской Аравии португальский полузащитник в нынешнем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В качестве еще одного варианта на замену Тонали «Ньюкасл» рассматривает бывшего полузащитника украинского «Шахтера» Фреда, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче».

По теме:
Вильярреал может сменить главного тренера
Ювентус близок к продлению контракта с защитником
Ибрагимович может войти в руководство Милана
Ньюкасл Сандро Тонали Аль-Хиляль Рубен Невеш трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Николо Скира
Источник Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яков КИНАРЕЙКИН: «3 тревоги за тайм – это слишком»
Футбол | 07 ноября 2023, 12:55 0
Яков КИНАРЕЙКИН: «3 тревоги за тайм – это слишком»
Яков КИНАРЕЙКИН: «3 тревоги за тайм – это слишком»

Вратарь «Днепра-1» поделился эмоциями от матча с «Александрией»

Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Футбол | 06 ноября 2023, 19:56 0
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия

Команды продолжат матч УПЛ после вынужденной паузы

ДЖЕКСОН: «Хотел отдать Мудрику пас, но заметил, что он в офсайде»
Футбол | 07.11.2023, 12:52
ДЖЕКСОН: «Хотел отдать Мудрику пас, но заметил, что он в офсайде»
ДЖЕКСОН: «Хотел отдать Мудрику пас, но заметил, что он в офсайде»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Бокс | 06.11.2023, 14:40
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Футбол | 07.11.2023, 00:45
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 15
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
05.11.2023, 16:16 14
Футбол
Плохая новость из Турции для женской сборной Украины
Плохая новость из Турции для женской сборной Украины
05.11.2023, 08:34
Баскетбол
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
07.11.2023, 00:50 13
Теннис
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
06.11.2023, 18:49 4
Футбол
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
05.11.2023, 19:15 22
Футбол
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
06.11.2023, 22:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем