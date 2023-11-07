Ньюкасл нашел замену Тонали в Саудовской Аравии
Рубен Невеш может вернуться в АПЛ
Английский «Ньюкасл» начал переговоры по поводу трансфера опорного полузащитника «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии Рубена Невеша, сообщает Николо Скира.
В «Ньюкасле» расcматривают 26-летнего португальца в качестве замены для Сандро Тонали, который отбывает дисквалификацию до августа 2024 года за нелегальные ставки на футбольные матчи.
В «Аль-Хиляль» Рубен Невеш перешел летом из английского «Вулверхэмптона». Всего в составе команды из Саудовской Аравии португальский полузащитник в нынешнем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
В качестве еще одного варианта на замену Тонали «Ньюкасл» рассматривает бывшего полузащитника украинского «Шахтера» Фреда, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче».
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