Экс-игрок Шахтера может стать заменой для Сандро Тонали в Ньюкасле

Английский «Ньюкасл» добавил бразильского полузащитника «Фенербахче» Фреда в свой список кандидатов на замену итальянцу Сандро Тонали, сообщает турецкое издание Fotomac.

У «сорок» большие проблемы: новичок, приобретенный летом за 64 миллиона евро, дисквалифицирован на 10 месяцев. Из-за этого они ищут дешевый вариант замены для Сандро. Трансфер может состояться в январе.

Бывший игрок «Шахтера» Фред (155 матчей, 15 голов) в этом сезоне провел 13 поединков за «Фенербахче», отметившись 5 голевыми передачами. У бразильца есть большой опыт выступлений в АПЛ, ведь он 5 сезонов защищал цвета «Манчестер Юнайтед» (213 матчей, 14 голов).