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  4. Экс-игрок Шахтера может стать заменой для Сандро Тонали в Ньюкасле
Англия
28 октября 2023, 10:48 |
342
0

Экс-игрок Шахтера может стать заменой для Сандро Тонали в Ньюкасле

У Фреда есть шанс вернуться в АПЛ после полугодовой командировки в «Фенербахче»

28 октября 2023, 10:48 |
342
0
Экс-игрок Шахтера может стать заменой для Сандро Тонали в Ньюкасле
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Английский «Ньюкасл» добавил бразильского полузащитника «Фенербахче» Фреда в свой список кандидатов на замену итальянцу Сандро Тонали, сообщает турецкое издание Fotomac.

У «сорок» большие проблемы: новичок, приобретенный летом за 64 миллиона евро, дисквалифицирован на 10 месяцев. Из-за этого они ищут дешевый вариант замены для Сандро. Трансфер может состояться в январе.

Бывший игрок «Шахтера» Фред (155 матчей, 15 голов) в этом сезоне провел 13 поединков за «Фенербахче», отметившись 5 голевыми передачами. У бразильца есть большой опыт выступлений в АПЛ, ведь он 5 сезонов защищал цвета «Манчестер Юнайтед» (213 матчей, 14 голов).

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Фред Фенербахче Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Источник Fotomac
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