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  4. Игорь ЯВОРСКИЙ: «Открытого футбола от Шахтера не будет»
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 13:18 |
201
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Игорь ЯВОРСКИЙ: «Открытого футбола от Шахтера не будет»

Экс-футболист – о следующем матче «горняков» в ЛЧ

07 ноября 2023, 13:18 |
201
0
Игорь ЯВОРСКИЙ: «Открытого футбола от Шахтера не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона - Шахтер

7 ноября в немецком Гамбурге «Шахтер» будет принимать в очередном поединке группового раунда Лиги чемпионов гранда мирового футбола – «Барселону».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua известный в прошлом футболист, который потом успешно работал и на тренерском поприще Игорь Яворский оценил шансы «горняков» в противостоянии в Германии:

– На предматчевой пресс-конференции новый главный тренер «Шахтера» Марино Пушич говорил, что его подопечные в Гамбурге будут играть смело. Тем не менее, я не думаю, что они будут действовать отрыто, потому что, как часто бывает в таких случаях, можно поплатиться.

– Тогда чего можно сегодня ожидать от «горняков»?

– Убежден, что сегодня никто не будет придумывать, образно говоря, велосипед. Дончане так построят игру, чтобы минимизировать риски. Каждый игрок будет пытаться четко выполнять свою миссию, чтобы не было свободного пространства. Ведь игроки «Барселоны» отмечаются быстрым розыгрышем мяча в завершающей стадии и потому важно успевать с подстраховкой.

– А на что может рассчитывать «Шахтер» у чужих ворот?

– В составе «горняков» много молодежи, но у нее уже немалый международный опыт, как в выступлениях за «Шахтер» в Лиге чемпионов, так и за национальную сборную Украины. Вот почему, уверен, дончане прекрасно осознают, что их шанс – в стремительных контрвыпадах. Тем более, что защита испанцев – не безгрешная.

Кстати, жаль, что сегодня «Шахтеру» не сможет помочь Конопля, который в последнее время добавил и стал одним из лидеров команды. Его подключение к нападению могли ставить в затруднительное положение оборону каталонцев.

Что еще беспокоит – нестабильность «горняков». Тем не менее, надеюсь, что статус противостояния заставит их быть максимально настроенными.

– Вы также придерживаетесь точки зрения, что «Барселона» – фаворит?

– Такие реалии. Более того, думаю, что каталонцы сегодня постараются победить и досрочно завоевать путевку в следующий раунд, что позволит им сосредоточиться на выступлении в Ла Лиге, где у них есть проблемы. Поэтому если «Шахтеру» в Гамбурге посчастливится дать бой испанскому гранду и разжиться ценным очком, это будет незаурядное достижение.

Напомним, что начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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Игорь Яворский Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона
Источник Sport.ua
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