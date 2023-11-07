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07 ноября 2023, 12:27 | Обновлено 07 ноября 2023, 12:50
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0

Тьяго АЛЬМАДА: «Все мы знаем, что Месси заслужил Золотой мяч»

Чемпион мира 2022 – о восьмом золотом мяче в карьере капитана сборной Аргентины

07 ноября 2023, 12:27 | Обновлено 07 ноября 2023, 12:50
63
0
Тьяго АЛЬМАДА: «Все мы знаем, что Месси заслужил Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Альмада

Чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины Тьяго Альмада поделился мнением о том, что Золотой мяч 2023 выиграл его соотечественник и капитан сборной Лионель Месси.

«Все мы знаем, что Месси заслужил Золотой мяч. Всегда будут комментарии от людей, которые хотят попасть на телевидение», – сказал Альмада.

Напомним, что Лионель Месси выиграл Золотой мяч в восьмой раз в карьере. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне и Килиана Мбаппе.

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Тьяго Альмада Лионель Месси Золотой мяч
Источник Twitter
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