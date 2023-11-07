Тьяго АЛЬМАДА: «Все мы знаем, что Месси заслужил Золотой мяч»

Чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины Тьяго Альмада поделился мнением о том, что Золотой мяч 2023 выиграл его соотечественник и капитан сборной Лионель Месси.

«Все мы знаем, что Месси заслужил Золотой мяч. Всегда будут комментарии от людей, которые хотят попасть на телевидение», – сказал Альмада.

Напомним, что Лионель Месси выиграл Золотой мяч в восьмой раз в карьере. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне и Килиана Мбаппе.