Тьяго АЛЬМАДА: «Все мы знаем, что Месси заслужил Золотой мяч»
Чемпион мира 2022 – о восьмом золотом мяче в карьере капитана сборной Аргентины
Чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины Тьяго Альмада поделился мнением о том, что Золотой мяч 2023 выиграл его соотечественник и капитан сборной Лионель Месси.
«Все мы знаем, что Месси заслужил Золотой мяч. Всегда будут комментарии от людей, которые хотят попасть на телевидение», – сказал Альмада.
Напомним, что Лионель Месси выиграл Золотой мяч в восьмой раз в карьере. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне и Килиана Мбаппе.
Thiago Almada “Todos sabemos que Messi se merecía el Balón de oro, siempre va a haber comentarios de gente que quiere salir en la TV”. pic.twitter.com/4tUjs69NwE— Gastón Edul (@gastonedul) November 6, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о футбольных новаторах
Киевское «Динамо» после неудачи в Классическом занимает лишь 8-е место