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  4. ДЖЕКСОН: «Хотел отдать Мудрику пас, но заметил, что он в офсайде»
Англия
07 ноября 2023, 12:52 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:02
1808
5

ДЖЕКСОН: «Хотел отдать Мудрику пас, но заметил, что он в офсайде»

Николас оформил хет-трик в матче против «Тоттенхэма»

07 ноября 2023, 12:52 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:02
1808
5
ДЖЕКСОН: «Хотел отдать Мудрику пас, но заметил, что он в офсайде»
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в Лондоне состоялся центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Челси». «Пенсионеры» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте игры. Игровое время украинца составило 42 минуты.

Главным героем матча стал нападающий «Челси» Николас Джексон, оформивший хет-трик. В случае с третьим голом сенегалец мог отдать передачу на Мудрика, который мог забивать уже в пустые ворота.

«Я хотел отдать передачу на Мудрика, но заметил, что он в офсайде – поэтому решил сам завершить атаку», – сказал Джексон.

Лондонский «Челси» набрал 15 очков и поднялся на 10 место в турнирной таблице английского чемпионата.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Тоттенхэм - Челси Николас Джексон
Источник ФК Челси
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Комментарии 5
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Burevestnik
Джексон забив гол, зробив це майстерно обігравши голкіпера.
якби не забив, то було б питання про пас Мудрику. але це "якби"...
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+3
Octopus
Есть 2 более реальные версии - пас был ожидаем, и забить подобным образом было легче простого, ну и то, что Джексон жлоб.
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+2
KirTheKing
джексон, надо было отдавать на Мишаню!! и запомни, в любой ситуации, отдавай пас Мишаню!! иначе, сливай воду и пакуй чемоданы и бери билеты обратно в Сенегал!! тебя купили за 37 млн. евро, а Мишаня стоит 70+30 млн. евро !!
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0
pol-55
Бреше.
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0
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