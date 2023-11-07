ДЖЕКСОН: «Хотел отдать Мудрику пас, но заметил, что он в офсайде»
Николас оформил хет-трик в матче против «Тоттенхэма»
6 ноября в Лондоне состоялся центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Челси». «Пенсионеры» одержали разгромную победу со счетом 4:1.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте игры. Игровое время украинца составило 42 минуты.
Главным героем матча стал нападающий «Челси» Николас Джексон, оформивший хет-трик. В случае с третьим голом сенегалец мог отдать передачу на Мудрика, который мог забивать уже в пустые ворота.
«Я хотел отдать передачу на Мудрика, но заметил, что он в офсайде – поэтому решил сам завершить атаку», – сказал Джексон.
Лондонский «Челси» набрал 15 очков и поднялся на 10 место в турнирной таблице английского чемпионата.
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