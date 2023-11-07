Ярослав КАРАБИН: «Оболонь показала свой агрессивный характер»

Нападающий львовского «Руха» и автор 2-го гола в ворота «Оболони» Ярослав Карабин прокомментировал ничью в матче 13-го тура УПЛ против киевской команды (2:2):

«Это была тяжелая игра для «Руха». В обоих таймах мы владели инициативой, но нам не удалось получить положительный результат. В то же время «Оболонь» показала себя как агрессивную команду с характером. Они много боролись и как итог – ничья 2:2. В эпизоде с голом мы качественно выбежали в контратаку – Квасница разогнал ее и отдал пас, я пробил и забил».

Эта ничья оставляет «Рух» на 5-м месте в турнирной таблице. В 13 турах чемпионата львовяне набрали 21 очко.