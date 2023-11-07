Илья КВАСНИЦА: «В таких матчах, как против Оболони, нужно побеждать»

Форвард львовского «Руха» Илья Квасница поделился мыслями о матче Украинской Премьер-лиги против столичной «Оболони».

«Забить удалось благодаря великолепной подаче Виталия Романа. В общем, это заслуга всей команды. Были положительные эмоции, ведь я всегда стараюсь помочь, когда выхожу на поле. Моя задача – забивать и ассистировать. То есть делать все, что нужно, чтобы команда получала положительный результат. После того как мы открыли счет, команда пыталась играть в атакующий футбол, но пропустила контратаки, после которых «Оболонь» забила. По-видимому, в этих эпизодах мы потеряли концентрацию. В конце матча удалось создать много моментов, чтобы вырвать победу, но нам не повезло. Мы недовольны результатом, потому что нужно побеждать в таких матчах. Мы готовились к «Оболони», разбирали их игру и в принципе все то же увидели в этом поединке. Просто «Рух» допустил несколько ошибок и соперник ими воспользовался», – сказал Квасница.

Напомним, что «Рух» сыграл с «Оболонью» вничью со счетом 2:2. Квасница забил гол и сделал результативную передачу.