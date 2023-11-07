Гол и надежная игра в защите. Миколенко – в символической сборной тура АПЛ
Украинец забил в матче против «Брайтона»
Завершился 11 тур Английской премьер-лиги. Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из лучших игроков тура.
В 11 лучших попал украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, сумевший второй раз в своей карьере забить в АПЛ в матче против «Брайтона» (1:1). Кроме этого украинец надежно проявил себя в защите, Миколенко выполнил 3 выноса мяча, два перехвата и два отбора. За весомый вклад в игру «ирисок» Виталий получил оценку в 7.7 балла.
Наивысшую оценку в символической сборной 11-го тура АПЛ получил Жереми Доку из «Манчестер Сити» – 10, у одноклубника Мудрика Николаса Джексона – 9.5.
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