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Англия
07 ноября 2023, 12:27 | Обновлено 07 ноября 2023, 12:51
375
0

Гол и надежная игра в защите. Миколенко – в символической сборной тура АПЛ

Украинец забил в матче против «Брайтона»

07 ноября 2023, 12:27 | Обновлено 07 ноября 2023, 12:51
375
0
Гол и надежная игра в защите. Миколенко – в символической сборной тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился 11 тур Английской премьер-лиги. Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из лучших игроков тура.

В 11 лучших попал украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, сумевший второй раз в своей карьере забить в АПЛ в матче против «Брайтона» (1:1). Кроме этого украинец надежно проявил себя в защите, Миколенко выполнил 3 выноса мяча, два перехвата и два отбора. За весомый вклад в игру «ирисок» Виталий получил оценку в 7.7 балла.

Наивысшую оценку в символической сборной 11-го тура АПЛ получил Жереми Доку из «Манчестер Сити» – 10, у одноклубника Мудрика Николаса Джексона – 9.5.

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WhoScored Жереми Доку Николас Джексон Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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