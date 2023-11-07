Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Митьюлланд – серьезный оппонент для Руха»

Восьмого ноября в польской Сталевой Воле футболисты «Руха» проведут первый поединок очередного раунда Юношеской лиги УЕФА – с датским «Митьюлландом».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Руха» (U-19) Сергей Задорожный рассказал о последних новостях из расположения львовского клуба:

– Сегодня в первой половине дня проведем тренировку и сразу отправимся в Сталеву Волю в составе делегации – 20 футболистов.

– Согласно регламенту в турнире имеют право играть и три футболиста старше 19 лет. Кто на этот раз попал в заявку?

– Виталий Холод, Андрей Китела, Олег Федор.

– Отсутствие лидера команды – Евгения Пастуха объясняется его участием во вчерашнем матче чемпионата УПЛ «Рух» – «Оболонь»?

– Да. Пастух уже успел стать игроком стартового состава главной команды и в случае, если бы уехал с нами в Польшу, на следующий день после возвращения пришлось бы отправляться уже на очередной поединок в Одессу с «Черноморцем». Таких нагрузок надо избегать, хотя, конечно, Евгения будет не хватать.

– Какой информацией владеете о «Митьюлланде»?

– Скрупулезно проанализировали видеозаписи двух последних поединков датчан. Футболисты «Митьюлланда» пытаются действовать в английском стиле, не жалеют себя в единоборствах, но в то же время – технические. С ними будет интересно конкурировать.

– Подопечных настраиваете только на победу?

– Конечно, хочется сделать весомый задел, но все равно судьба путевки в следующий раунд решится в матче в Хернинге.

Ранее стало известно, что на матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА в квартете F между дортмундской «Боруссией» U-19 и английским «Ньюкаслом» U-19 будет работать украинская бригада судей.