Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Митьюлланд – серьезный оппонент для Руха»
Молодежные турниры
07 ноября 2023, 11:03 |
139
0

Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Митьюлланд – серьезный оппонент для Руха»

Главный тренер «Руха» (U-19) – о ближайшем матче команды

07 ноября 2023, 11:03 |
139
0
Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Митьюлланд – серьезный оппонент для Руха»
ФК Рух. Сергей Задорожный

Восьмого ноября в польской Сталевой Воле футболисты «Руха» проведут первый поединок очередного раунда Юношеской лиги УЕФА – с датским «Митьюлландом».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Руха» (U-19) Сергей Задорожный рассказал о последних новостях из расположения львовского клуба:

– Сегодня в первой половине дня проведем тренировку и сразу отправимся в Сталеву Волю в составе делегации – 20 футболистов.

– Согласно регламенту в турнире имеют право играть и три футболиста старше 19 лет. Кто на этот раз попал в заявку?

– Виталий Холод, Андрей Китела, Олег Федор.

– Отсутствие лидера команды – Евгения Пастуха объясняется его участием во вчерашнем матче чемпионата УПЛ «Рух» – «Оболонь»?

– Да. Пастух уже успел стать игроком стартового состава главной команды и в случае, если бы уехал с нами в Польшу, на следующий день после возвращения пришлось бы отправляться уже на очередной поединок в Одессу с «Черноморцем». Таких нагрузок надо избегать, хотя, конечно, Евгения будет не хватать.

– Какой информацией владеете о «Митьюлланде»?

– Скрупулезно проанализировали видеозаписи двух последних поединков датчан. Футболисты «Митьюлланда» пытаются действовать в английском стиле, не жалеют себя в единоборствах, но в то же время – технические. С ними будет интересно конкурировать.

– Подопечных настраиваете только на победу?

– Конечно, хочется сделать весомый задел, но все равно судьба путевки в следующий раунд решится в матче в Хернинге.

Ранее стало известно, что на матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА в квартете F между дортмундской «Боруссией» U-19 и английским «Ньюкаслом» U-19 будет работать украинская бригада судей.

По теме:
Шахтер U-19 – Барселона U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ярослав ХОМА: «Не думаю, что Шахтер удивит Барселону»
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Мидтьюлланд Сергей Задорожный Юношеская лига УЕФА Рух Львов Рух Львов U-19 инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Футбол | 06 ноября 2023, 16:55 76
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»

Украинский журналист объяснил, почему Украина должна сыграть против «Лехии»

ПОСТЕКОГЛУ: «Утопии, где нет неправильных решений в игре, никогда не будет»
Футбол | 07 ноября 2023, 03:10 2
ПОСТЕКОГЛУ: «Утопии, где нет неправильных решений в игре, никогда не будет»
ПОСТЕКОГЛУ: «Утопии, где нет неправильных решений в игре, никогда не будет»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал матч против «Челси» в АПЛ

ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
Футбол | 07.11.2023, 09:00
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
ТОП-7 важнейших личностей в истории тотального футбола
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Теннис | 07.11.2023, 00:50
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Футбол | 07.11.2023, 04:43
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
05.11.2023, 21:46 5
Футбол
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
05.11.2023, 15:26
Футбол
Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
07.11.2023, 00:10 28
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 1
Бокс
Известны все участники клубного ЧМ-2023
Известны все участники клубного ЧМ-2023
05.11.2023, 10:16 5
Футбол
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
05.11.2023, 19:15 27
Футбол
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
07.11.2023, 00:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем