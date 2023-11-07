ФЕДОРЧУК: «Полесье и Кривбасс уверенно конкурируют с Шахтером и Динамо»

Бывший игрок «Динамо» и ряда других команды УПЛ Валерий Федорчук поделился мнениями о последнем матче 13-го тура украинского чемпионата между «Кривбассом» и «Полесьям» (1:1).

– Очень понравился матч. Он дал понять, почему в этом сезоне и «Полесье», и «Кривбасс» так уверенно составляют конкуренцию «Шахтеру» и «Динамо» и находятся на первой строчке в турнирной таблице.

– Давайте детализируем…

– В этих командах мне нравится их скорость, и насколько они сбалансированно играют. У них нет серьезных проблем ни в одной из линий. У них хорошие скорости и хорошо выбегают в контратаки. В современном футболе это один из ключевых факторов качества.

– Давайте разберем гол Кузыка в ворота «Полесья»…

– Можно отметить передачу Стецькова. Но, прежде всего, бросилось в глаза, что оборона «Полесья» дала возможность ее сделать, образовав большой разрыв между центральными защитниками. К тому же не была соблюдена линия, чтобы создать офсайдную ловушку, ведь задержался ниже левый защитник. Хорошо вбежал Кузык, выйдя один на один с голкипером. Я думаю, прежде всего это ошибка защиты «Полесья» – несинхронные действия игроков обороны.

– А как насчет гола Козака в ворота «Кривбасса»?

– Гости хорошо выбежали в контратаку, ведь у команды хорошая скорость. Классическая диагональная передача плюс индивидуальное мастерство Козака. Должен был бить в дальний угол, но пробил в ближний из-под соперника, вратарь не видел.

– Можно ли говорить, что какая-нибудь из команд наиграла в этом матче на победу?

– В начале игры «Кривбасс» был настойчивее. Но наверняка на второй тайм они вышли играть, если не по результату, то действовать спокойно и поймать соперника на контратаке. А вот «Полесье» на второй тайм вышли гораздо более мобильными, понимая, что хотят забить. И эта назойливость привела к забитому голу.

– Следует ли отмечать персоналии?

– Трудно, мне понравились командные действия обеих команд. В составах играют не то чтобы очень именитые игроки, но действительно опытные на уровне УПЛ, поэтому они и показывают стабильную игру и получают стабильные результаты.

После 13-ти сыгранных матчей УПЛ «Кривбасс» продолжает лидировать в лиге с 27 очками, у «Полесья» на один балл меньше и они идут третьими.