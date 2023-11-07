Свёнтек в 22 года выиграла 8 из 14 самых крупных турниров в женском теннисе
За несколько успешных сезонов Ига выиграла большую половину больших титулов
Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Итоговый турнир WTA, который в этом году проводился в Канкуне. Для польки это первая победа на этих соревнованиях.
В 22 года Свёнтек в своем теннисном резюме имеет победы на Ролан Гаррос (3 титула), US Open, Итоговом турнире WTA, а также соревнованиях категории WTA 1000 в Дохе, Индиан-Уэллс, Майами, Риме (2 титула) и Пекине.
Из мейджоров Ига пока не выигрывала Australian Open (лучший результат – полуфинал) и Уимблдон (1/4 финала), также она не побеждала на соревнованиях WTA 1000 в Дубае (финал), Мадриде (финал), Торонто/Монреале (1/2 финала) и в Цинциннати (1/2 финала).
В общем на ее счету 17 титулов WTA различных категорий.
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