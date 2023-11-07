Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Слишком много тренеров хотели VAR, а теперь ругают»
Главный тренер «Челси» – о критике в адрес системы видеоповтора
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино после матча Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» поделился мнением по поводу критики в адрес системы видеоповтора VAR.
«Слишком много тренеров хотели VAR. А сейчас, когда он против вас, то начинается, дескать, ну нет, это позор, это сложно. Я сейчас не Артету имею в виду», – сказал Почеттино.
Напомним, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета критиковал работу VAR после гостевого поражения от «Ньюкасла» в субботу, 4 ноября.
'I'm not talking about Arteta!' 😳 | Mauricio Pochettino#chelsea #cfc #pochettino pic.twitter.com/XVtx8o65bY— BeanymanSports (@BeanymanSports) November 6, 2023
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