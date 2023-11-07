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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Слишком много тренеров хотели VAR, а теперь ругают»
Англия
07 ноября 2023, 10:29 | Обновлено 07 ноября 2023, 10:30
461
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Слишком много тренеров хотели VAR, а теперь ругают»

Главный тренер «Челси» – о критике в адрес системы видеоповтора

07 ноября 2023, 10:29 | Обновлено 07 ноября 2023, 10:30
461
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Слишком много тренеров хотели VAR, а теперь ругают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино после матча Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» поделился мнением по поводу критики в адрес системы видеоповтора VAR.

«Слишком много тренеров хотели VAR. А сейчас, когда он против вас, то начинается, дескать, ну нет, это позор, это сложно. Я сейчас не Артету имею в виду», – сказал Почеттино.

Напомним, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета критиковал работу VAR после гостевого поражения от «Ньюкасла» в субботу, 4 ноября.

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Маурисио Почеттино Челси Тоттенхэм Английская Премьер-лига судейство VAR чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм - Челси
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Комментарии 1
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mostepicfail
коли вар допомагає вигравати матчі, всі мовчать або схвально про нього відкликаються. коли через вар твоя команда програє починається "ну це може й правильно, але геть нецікаво, не ті відчуття, емоції, футбол втрачає" і т.д.(бо по ділу нема що сказати). коли Тоттенгем пройшов Сіті в 1/4 ЛЧ завдяки відміненому варом голу в доданий час сумніваюсь що хтось з Тоттенгему казав що нецікава, неемоційна перемога вийшла і т.д.)
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