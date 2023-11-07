Ибрагимович может войти в руководство Милана

Бывший форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович может войти в руководство клуба, сообщает Николо Скира.

Исполнительный директор компании-владельца «Россо-нери» RedBird Capital Джерри Кардинале предложил Ибрагимовичу важную должность и уверен в том, что удастся его убедить принять предложение. Златан может стать кем-то вроде генерального менеджера первой команды.

Напомним, что как игрок, Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и с 2020 до завершения карьеры в 2023-м, сыграв в составе «Россо-нери» 163 матча и забив 93 гола. В составе «Милана» шведский форвард дважды выиграл чемпионат Италии и один раз – Суперкубок Италии.