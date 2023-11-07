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  4. Михаил МУДРИК: «Хорошая победа, идем дальше»
Англия
07 ноября 2023, 09:49 |
1588
6

Михаил МУДРИК: «Хорошая победа, идем дальше»

Украинец прокомментировал последний матч «Челси»

07 ноября 2023, 09:49 |
1588
6
Михаил МУДРИК: «Хорошая победа, идем дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

6 ноября в Лондоне состоялся центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Челси». «Пенсионеры» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте игры. Игровое время украинца составило 42 минуты.

«Хорошая победа, идем дальше» – написал Мудрик на своей странице в Инстаграм.

Лондонский «Челси», набрав 15 очков и поднялся на 10 место в турнирной таблице английского чемпионата.

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Михаил Мудрик Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Тоттенхэм - Челси Николас Джексон
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Burevestnik
та шо ви на Мудрика гоните? 
хіба не бачили який красень виходив на поле: вдало підібрана форма, нова зачіска... 
і будуть красиві фотки в соцмережах!
чи ви про що?               
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+4
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🔱Avtoigor🔱
Такі коментарі від нього викликають усмішку) ніби він кепкує. 
Правильніше було " Головне перемога, йдемо далі"  
Хорошого там мало))
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+2
Алекс 19
Этого мудрика нужно гнать взашей из челси .От него никакой пользы только вред .нулевой игрок купленный за баснословные деньги .футболисты уже демонстративно ему пас не дают зная что запорет момент 
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0
McLay
 Миші ніхто вже не хоче віддавати пас тому що він сам не віддає нікому. "mudryk.ua" у своєму репертуарі.
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-1
u6464u
Два дебіла , нижче по курсу 
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-3
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