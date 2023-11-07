Англия07 ноября 2023, 09:49 |
1588
6
Михаил МУДРИК: «Хорошая победа, идем дальше»
Украинец прокомментировал последний матч «Челси»
07 ноября 2023, 09:49 |
1588
6
6 ноября в Лондоне состоялся центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Челси». «Пенсионеры» одержали разгромную победу со счетом 4:1.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте игры. Игровое время украинца составило 42 минуты.
«Хорошая победа, идем дальше» – написал Мудрик на своей странице в Инстаграм.
Лондонский «Челси», набрав 15 очков и поднялся на 10 место в турнирной таблице английского чемпионата.
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хіба не бачили який красень виходив на поле: вдало підібрана форма, нова зачіска...
і будуть красиві фотки в соцмережах!
чи ви про що?
Правильніше було " Головне перемога, йдемо далі"
Хорошого там мало))