Михаил МУДРИК: «Хорошая победа, идем дальше»

6 ноября в Лондоне состоялся центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Челси». «Пенсионеры» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте игры. Игровое время украинца составило 42 минуты.

«Хорошая победа, идем дальше» – написал Мудрик на своей странице в Инстаграм.

Лондонский «Челси», набрав 15 очков и поднялся на 10 место в турнирной таблице английского чемпионата.