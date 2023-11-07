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  4. Фил НЕВИЛЛ: «Портленд для меня – правильный клуб и правильный город»
Major League Soccer
07 ноября 2023, 09:40 |
171
0

Фил НЕВИЛЛ: «Портленд для меня – правильный клуб и правильный город»

Новый главный тренер «Портленда» – о своем назначении на новую должность

07 ноября 2023, 09:40 |
171
0
Фил НЕВИЛЛ: «Портленд для меня – правильный клуб и правильный город»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Невилл

Новый главный тренер орегонского «Портленда» Фил Невилл прокомментировал свое назначение на новую должность.

«Я очень жду вызова, который мне предстоит. С первой встречи с персоналом клуба я знал, что для меня это правильная возможность, правильный клуб и правильный город. Болельщики с их поддержкой – самая важная часть этого клуба и думаю, что наше путешествие будет особенным. С радостью вспоминаю свои поездки в Портленд, который напоминает мой родной Манчестер и уже не дождусь, когда моя семья познакомится с этим прекрасным городом», – сказал Невилл.

Напомним, что Невилл работает в MLS с 2021 года и до лета 2023-го тренировал флоридский «Интер Майами».

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Фил Невилл Major League Soccer (MLS) Портленд Тимберс назначение тренера
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