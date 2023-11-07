Фил НЕВИЛЛ: «Портленд для меня – правильный клуб и правильный город»

Новый главный тренер орегонского «Портленда» Фил Невилл прокомментировал свое назначение на новую должность.

«Я очень жду вызова, который мне предстоит. С первой встречи с персоналом клуба я знал, что для меня это правильная возможность, правильный клуб и правильный город. Болельщики с их поддержкой – самая важная часть этого клуба и думаю, что наше путешествие будет особенным. С радостью вспоминаю свои поездки в Портленд, который напоминает мой родной Манчестер и уже не дождусь, когда моя семья познакомится с этим прекрасным городом», – сказал Невилл.

Напомним, что Невилл работает в MLS с 2021 года и до лета 2023-го тренировал флоридский «Интер Майами».