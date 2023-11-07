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Major League Soccer
07 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 07 ноября 2023, 09:24
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Фил Невилл стал главным тренером Портленда

Легенда «Манчестер Юнайтед» продолжит работу в MLS

07 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 07 ноября 2023, 09:24
110
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фил Невилл стал главным тренером Портленда
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Невилл

Легенда «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл стал главным тренером американского клуба «Портленд», который выступает в MLS.

Соглашение между «Дровосеками» и Невиллом рассчитано на три сезона, до 2026 года. Он станет четвертым главным тренером и третим иностранцем в этой должности в истории клуба из Орегона в MLS.

«Портленд» – второй клуб в тренерской карьере Фила Невилла. С января 2021 по июнь 2023 англичанин работал во флоридском «Интер Майами», с которым выиграл 35 матчей из 90, 13 сыграл вничью и 42 – проиграл.

Также Невилл с 2018 по 2021 год тренировал женскую сборную Англии, с которой выиграл 19 матчей из 35 при пяти ничьих и 11 поражениях и стал обладателем SheBelieves Cup 2019.

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Фил Невилл Major League Soccer (MLS) Портленд Тимберс назначение тренера
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