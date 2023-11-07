ОФИЦИАЛЬНО. Фил Невилл стал главным тренером Портленда
Легенда «Манчестер Юнайтед» продолжит работу в MLS
Легенда «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл стал главным тренером американского клуба «Портленд», который выступает в MLS.
Соглашение между «Дровосеками» и Невиллом рассчитано на три сезона, до 2026 года. Он станет четвертым главным тренером и третим иностранцем в этой должности в истории клуба из Орегона в MLS.
«Портленд» – второй клуб в тренерской карьере Фила Невилла. С января 2021 по июнь 2023 англичанин работал во флоридском «Интер Майами», с которым выиграл 35 матчей из 90, 13 сыграл вничью и 42 – проиграл.
Также Невилл с 2018 по 2021 год тренировал женскую сборную Англии, с которой выиграл 19 матчей из 35 при пяти ничьих и 11 поражениях и стал обладателем SheBelieves Cup 2019.
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