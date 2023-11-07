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  4. ДЖЕКСОН: Счастлив, что сделал первый хет-трик в крупнейшем клубе мира
Англия
07 ноября 2023, 04:23 |
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ДЖЕКСОН: Счастлив, что сделал первый хет-трик в крупнейшем клубе мира

Николас забил 3 мяча за «Челси» в матче 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма»

07 ноября 2023, 04:23 |
80
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ДЖЕКСОН: Счастлив, что сделал первый хет-трик в крупнейшем клубе мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пенсионеров».

Герой поединка и автор хет-трика Николас Джексон прокомментировал победу «пенсионеров»:

«Я очень счастлив, ведь это было трудное время для всех в команде. Мы возвращаемся очень медленно и счастливы, что забили 4 гола. Это мой первый хет-трик, поэтому я рад, что сделал его в составе крупнейшего клуба Англии и всего мира.

Мне нужно всегда совершенствоваться и работать усерднее. Мы продолжаем работать. У «Тоттенхэма» потрясающий стадион и замечательные болельщики, поэтому нам нужно было бороться и побеждать.

«Тоттенхэм» сократился до девяти игроков. Это было действительно сложно, поскольку они продолжали сохранять свою линию. У нас есть качественные игроки, которые могут дать мне мяч, и мы победили. Мы мечтали о победе в важных матчах, и уверенность внутри команды действительно приходит»

Автор первого гола «Челси» Коул Палмер:

Для Николаса Джексона это был трудный старт, и мы не можем от этого спрятаться. Ему просто нужно усердно работать на тренировочном поле и не держать голову опущенной, тогда, я думаю, он сделает много хет-триков.

Я думаю, что на ранних стадиях мы теряли слишком много вторых мячей. Когда мяч отскакивал... Мы врастали в игру по ходу матча.

Легче играть против девяти игроков. Мы знали, что нам нужно выиграть игру, когда их количество сократилось до десяти человек. Нам нужно было продолжать прессинговать и совершать забеги сзади, потому что линия была очень высокой. В конце концов нам удалось забить».

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Николас Джексон Коул Палмер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Тоттенхэм Тоттенхэм - Челси
Источник BBC
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