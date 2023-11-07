ДЖЕКСОН: Счастлив, что сделал первый хет-трик в крупнейшем клубе мира

6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пенсионеров».

Герой поединка и автор хет-трика Николас Джексон прокомментировал победу «пенсионеров»:

«Я очень счастлив, ведь это было трудное время для всех в команде. Мы возвращаемся очень медленно и счастливы, что забили 4 гола. Это мой первый хет-трик, поэтому я рад, что сделал его в составе крупнейшего клуба Англии и всего мира.

Мне нужно всегда совершенствоваться и работать усерднее. Мы продолжаем работать. У «Тоттенхэма» потрясающий стадион и замечательные болельщики, поэтому нам нужно было бороться и побеждать.

«Тоттенхэм» сократился до девяти игроков. Это было действительно сложно, поскольку они продолжали сохранять свою линию. У нас есть качественные игроки, которые могут дать мне мяч, и мы победили. Мы мечтали о победе в важных матчах, и уверенность внутри команды действительно приходит»

Автор первого гола «Челси» Коул Палмер:

Для Николаса Джексона это был трудный старт, и мы не можем от этого спрятаться. Ему просто нужно усердно работать на тренировочном поле и не держать голову опущенной, тогда, я думаю, он сделает много хет-триков.

Я думаю, что на ранних стадиях мы теряли слишком много вторых мячей. Когда мяч отскакивал... Мы врастали в игру по ходу матча.

Легче играть против девяти игроков. Мы знали, что нам нужно выиграть игру, когда их количество сократилось до десяти человек. Нам нужно было продолжать прессинговать и совершать забеги сзади, потому что линия была очень высокой. В конце концов нам удалось забить».