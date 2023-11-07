Лига чемпионов07 ноября 2023, 04:13 |
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Есть ли шансы? Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЧ Шахтер – Барса
Поединок начнется 7 ноября в 19:45 по Киеву
07 ноября 2023, 04:13 |
105
2
7 октября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Шахтер» и «Барселона».
Поединок пройдет на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Явными фаворитами поединка являются «сине-гранатовые». Коэффициент на успех каталонского клуба составляет 1.31.
Ничья расценивается в 6.50. На победу «горняков» можно поставить с коэффициентом 11.00.
Интересно, что минимум один гол донецкой команды расценивается в 1.67.
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