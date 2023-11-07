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  4. Есть ли шансы? Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЧ Шахтер – Барса
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 04:13 |
105
2

Есть ли шансы? Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЧ Шахтер – Барса

Поединок начнется 7 ноября в 19:45 по Киеву

07 ноября 2023, 04:13 |
105
2
Есть ли шансы? Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЧ Шахтер – Барса
Getty Images/Global Images Ukraine

7 октября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Шахтер» и «Барселона».

Поединок пройдет на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Явными фаворитами поединка являются «сине-гранатовые». Коэффициент на успех каталонского клуба составляет 1.31.

Ничья расценивается в 6.50. На победу «горняков» можно поставить с коэффициентом 11.00.

Интересно, что минимум один гол донецкой команды расценивается в 1.67.

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Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона Лига чемпионов азарт котировки букмекеров ставки
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
Ставлю тыщу баксов на победу испанцев. И уверен что не прогадаю!
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apepa
Барса на голову сильнее горняков. Если бы у Шахтера были бразильцы, тогда шансы на положительный результат для команды Пушича были бы больше...
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