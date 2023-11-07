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  4. ФОТО. Королева тенниса. Награждение Свентек после суперуспеха на Итоговом
WTA
07 ноября 2023, 03:56 |
133
0

ФОТО. Королева тенниса. Награждение Свентек после суперуспеха на Итоговом

В финале WTA Finals 2023 Ига уверенно обыграла Джессику Пегулу

07 ноября 2023, 03:56 |
133
0
ФОТО. Королева тенниса. Награждение Свентек после суперуспеха на Итоговом
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире WTA 2023, который проводился в Канкуне (Мексика).

В матче за трофей Ига Свентек в двух сетах разгромила Джессику Пегулу за 59 минут со счетом 6:1, 6:0.

Для польки этот трофей WTA Final стал первым в карьере.

Благодаря этой победе Ига снова стала первой ракеткой мира, сместив с верхушки рейтинга WTA Арину Соболенко.

ФОТО. Королева тенниса. Награждение Свентек после суперуспеха на Итоговом

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Ига Свёнтек Джессика Пегула Итоговый турнир WTA фото
Источник Sport.ua
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