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Англия
07 ноября 2023, 03:10 |
78
0

ПОСТЕКОГЛУ: «Утопии, где нет неправильных решений в игре, никогда не будет»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал матч против «Челси» в АПЛ

07 ноября 2023, 03:10 |
78
0
ПОСТЕКОГЛУ: «Утопии, где нет неправильных решений в игре, никогда не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пенсионеров».

Главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение своих подопечных:

«Это довольно сложно обработать. Анализировать игру практически невозможно, поскольку казалось, что по большей части она просто вышла из-под контроля. Разочарованы результатом, но очень гордимся игроками, они отдали все силы, и это положительный момент, который мы воспримем.

Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, и это показывает их дух.

Я думал, что мы начали очень хорошо, забили отличный гол и были в нескольких дюймах от другого. Красная карточка повлияла на игру, у меня было такое чувство, будто я стоял и ждал, что произойдет, после вмешательства VAR.

Пенальти и удаление? Судьи это хорошо рассмотрели, поэтому я должен это принять.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза каждого решения, я думаю, что именно так развивается игра, и мне это не нравится. Если вы посмотрите на то, как мы стояли сегодня, возможно, людям это нравится, но я бы предпочел увидеть, как мы играем в футбол.

Удаления? Вы должны принять решение арбитра, именно так я и вырос. Этот постоянный подрыв авторитета рефери — вот к чему приведет игра — у них не будет никакого авторитета. Мы собираемся находиться под контролем кого-то с экраном телевизора, находящегося на расстоянии нескольких миль.

Решение есть решение. За 26 лет у меня было много плохих решений, много случаев было в мою пользу. Вот что есть.

Мы играли с высокой линией до девяти человек. Это просто то, кем мы являемся и кем мы будем, пока я здесь. Если мы сократимся до пяти человек, у нас будет шанс.

Произошло немало событий, много вмешательств VAR, мне было сложно анализировать игру, но я очень горжусь игроками. До самого конца они пытались что-то создать для нас.

Игроки не могли дать больше, чем они сделали, часть этой игры — это воля, усилия и решимость, и они это показали.

Мне не нравится, что VAR долго принимает решения, но так складывается игра. Отчасти это происходит по нашей вине, потому что, если мы каждую неделю будем жаловаться на решения, именно это и произойдет, каждый раз. Решение подвергается судебно-медицинской проверке, и в каждой игре мы будем долго сидеть, пытаясь понять, что происходит.

Мне это не нравится, но я, вероятно, в тупике, потому что мне постоянно говорят, что мы хотим идти именно туда. Я слишком старомоден, я буду уважать решение рефери, правильное или неправильное. Но это путь, игра идет.

Похоже, нам не стоит возвращаться к принятию решений судей. Я понимаю технологию линии ворот, которая появилась, и никто на нее не жаловался.

Той утопии, где нет неправильных решений в игре, никогда не будет. Это наша собственная вина, потому что мы жалуемся на решения каждую неделю.

Я гарантирую, что дальше мы услышим запись разговоров судей, есть много других видов спорта, где вы можете это посмотреть и также спорить», – сказал Ангелос.

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Ангелос Постекоглу пресс-конференция Тоттенхэм Челси Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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