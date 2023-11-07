ВИДЕО. Почти две баранки. Как Свентек разгромила Пегулу в финале WTA Finals

6 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире WTA 2023, который проводился в Канкуне (Мексика).

В матче за трофей Ига Свентек в двух сетах разгромила Джессику Пегулу за 59 минут со счетом 6:1, 6:0.

Для польки этот трофей WTA Final стал первым в карьере.

Благодаря этой победе Ига снова стала первой ракеткой мира, сместив с верхушки рейтинга WTA Арину Соболенко.

Видеообзор матча Ига Свентек – Джессика Пегула – 6:1, 6:0