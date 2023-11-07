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  4. ВИДЕО. Почти две баранки. Как Свентек разгромила Пегулу в финале WTA Finals
WTA
07 ноября 2023, 02:08 |
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0

ВИДЕО. Почти две баранки. Как Свентек разгромила Пегулу в финале WTA Finals

Ига стала победительницей Итогового турнира 2023

07 ноября 2023, 02:08 |
100
0
ВИДЕО. Почти две баранки. Как Свентек разгромила Пегулу в финале WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

6 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире WTA 2023, который проводился в Канкуне (Мексика).

В матче за трофей Ига Свентек в двух сетах разгромила Джессику Пегулу за 59 минут со счетом 6:1, 6:0.

Для польки этот трофей WTA Final стал первым в карьере.

Благодаря этой победе Ига снова стала первой ракеткой мира, сместив с верхушки рейтинга WTA Арину Соболенко.

Видеообзор матча Ига Свентек – Джессика Пегула – 6:1, 6:0

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Ига Свёнтек Джессика Пегула Итоговый турнир WTA видео
Источник Sport.ua
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