WTA07 ноября 2023, 02:08 |
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ВИДЕО. Почти две баранки. Как Свентек разгромила Пегулу в финале WTA Finals
Ига стала победительницей Итогового турнира 2023
07 ноября 2023, 02:08 |
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6 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире WTA 2023, который проводился в Канкуне (Мексика).
В матче за трофей Ига Свентек в двух сетах разгромила Джессику Пегулу за 59 минут со счетом 6:1, 6:0.
Для польки этот трофей WTA Final стал первым в карьере.
Благодаря этой победе Ига снова стала первой ракеткой мира, сместив с верхушки рейтинга WTA Арину Соболенко.
Видеообзор матча Ига Свентек – Джессика Пегула – 6:1, 6:0
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