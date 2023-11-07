Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Мы на полпути, чтобы сделать Барселону снова великой»
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 01:47 | Обновлено 07 ноября 2023, 01:59
27
0

ХАВИ: «Мы на полпути, чтобы сделать Барселону снова великой»

Главный тренер каталонцев провел пресс-конференцию перед матчем с «Шахтером» в ЛЧ

07 ноября 2023, 01:47 | Обновлено 07 ноября 2023, 01:59
27
0
ХАВИ: «Мы на полпути, чтобы сделать Барселону снова великой»
ФК Барселона. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави провел пресс-конференцию перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов в группе H против донецкого «Шахтера»:

«Это шанс, который мы не можем упустить. Выход в плей-офф является основной целью, а после этого – возглавить группу, и то и другое у нас уже в пределах досягаемости.

Нам нужно начать больше контролировать игру. Мы восстанавливаем таких важных игроков, как Педри, Рафинья, Левандовски и Кунде... Они жизненно важны для команды.

Но нам все еще нужно больше навязывать свою идентичность, это ключ. Мы хотим играть в отличный футбол и выигрывать матчи с большим отрывом. Но это идеальный сценарий, и он не будет происходить в каждой игре. Нужно принимать во внимание и соперника, и в некоторые дни вы не так вдохновлены, как в другие. Нам нужно вернуть себе последовательность и предъявлять к себе гораздо более высокие требования в этом отношении».

Я думаю, мы проделали очень хорошую работу. Не только я, но и весь персонал, игроки, клуб… мы на полпути к тому, чтобы снова сделать «Барсу» великой. Нам нужно вернуть то превосходство, которое у нас было раньше», – сказал Хави.

Матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» состоится в Гамбурге (Германия) 7 ноября, начало – в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
Милан – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Гвардиола – лучший клубный тренер мира на данный момент, Де Дзерби – 8-й
Ярослав ХОМА: «Не думаю, что Шахтер удивит Барселону»
Хави пресс-конференция Барселона Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Лига чемпионов
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
Футбол | 07 ноября 2023, 00:10 13
Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча

Украинский хавбек вышел на замену на 58-й минуте матча 11-го тура АПЛ

Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Теннис | 06 ноября 2023, 02:30 9
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals

Ига в двух сетах уверенно обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA 2023

Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Бокс | 06.11.2023, 14:40
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Футбол | 06.11.2023, 16:55
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
Футбол | 06.11.2023, 23:39
Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
05.11.2023, 21:46 5
Футбол
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
06.11.2023, 20:10 2
Футбол
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
05.11.2023, 15:26
Футбол
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
06.11.2023, 19:56
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
05.11.2023, 11:05 11
Теннис
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
05.11.2023, 02:35 3
Теннис
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
05.11.2023, 19:15 27
Футбол
Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул
Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул
05.11.2023, 18:30 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем