ХАВИ: «Мы на полпути, чтобы сделать Барселону снова великой»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави провел пресс-конференцию перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов в группе H против донецкого «Шахтера»:

«Это шанс, который мы не можем упустить. Выход в плей-офф является основной целью, а после этого – возглавить группу, и то и другое у нас уже в пределах досягаемости.

Нам нужно начать больше контролировать игру. Мы восстанавливаем таких важных игроков, как Педри, Рафинья, Левандовски и Кунде... Они жизненно важны для команды.

Но нам все еще нужно больше навязывать свою идентичность, это ключ. Мы хотим играть в отличный футбол и выигрывать матчи с большим отрывом. Но это идеальный сценарий, и он не будет происходить в каждой игре. Нужно принимать во внимание и соперника, и в некоторые дни вы не так вдохновлены, как в другие. Нам нужно вернуть себе последовательность и предъявлять к себе гораздо более высокие требования в этом отношении».

Я думаю, мы проделали очень хорошую работу. Не только я, но и весь персонал, игроки, клуб… мы на полпути к тому, чтобы снова сделать «Барсу» великой. Нам нужно вернуть то превосходство, которое у нас было раньше», – сказал Хави.

Матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» состоится в Гамбурге (Германия) 7 ноября, начало – в 19:45 по киевскому времени.