ХАВИ: «Хотим показывать отличный футбол и побеждать с крупным счетом»

Главный тренер» Барселоны» Хави в преддверии игры с «Шахтером» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов выдал рассуждение о том, что должно быть главнее для его подопечных – игра или результат.

Как известно, в минувший уик-энд «сине-гранатовые» в матче Ла Лига против «Реала Сосьедад» (1:0) вырвали победу лишь на последней минуте.

«Мы должны проанализировать то, что произошло, и быть честными с игроками. Мы провели анализ. Без хорошей игры мы завоевали три очка и мы должен принять критику. И это нормально, когда ты не показываешь хороший футбол. Было бы идеально – объединить яркую игру и результат. Но не каждый матч будет таким. Мы хотим показывать отличный футбол и побеждать с крупным счетом. Из этого идеального сценария мы все только выиграем. Но нужно быть скромными и терпеливыми. Сейчас есть очень хорошие игровые моменты и результаты. И мы должны продолжать работать на этом пути, – заявил Хави.

Матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» состоится в Гамбурге (Германия) 7 ноября, начало – в 19:45 по киевскому времени.

Победа в поединке позволит каталонцам досрочно оформить выход в плей-офф турнира.