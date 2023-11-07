Испания07 ноября 2023, 00:34 | Обновлено 07 ноября 2023, 00:51
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Ла Лига. Хетафе победил Кадис, играя второй тайм вдесятером
Единственный гол на 76-й минуте забил Борха Майораль
07 ноября 2023, 00:34 | Обновлено 07 ноября 2023, 00:51
29
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В матче 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» дома обыграл «Кадис» со счетом 1:0.
Единственный гол на 76-й минуте забил Борха Майораль.
Хозяева поля весь второй тайм играли вдесятером после удаления Джене на 44-й минуте.
«Хетафе» с 15 очками занимает 11-е место, а «Кадис» набрал 10 очков и находится на 16-й позиции.
Ла Лига. 12-й тур, 6 ноября
Хетафе – Кадис – 1:0
Гол: Борха Майораль, 76.
Видео гола и обзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
44’
Джене Даконам (Хетафе) получает красную карточку.
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