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Чемпионат Испании
Хетафе
06.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
Кадис
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Испания
07 ноября 2023, 00:34 | Обновлено 07 ноября 2023, 00:51
29
0

Ла Лига. Хетафе победил Кадис, играя второй тайм вдесятером

Единственный гол на 76-й минуте забил Борха Майораль

07 ноября 2023, 00:34 | Обновлено 07 ноября 2023, 00:51
29
0
Ла Лига. Хетафе победил Кадис, играя второй тайм вдесятером
Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Майораль (справа)

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» дома обыграл «Кадис» со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил Борха Майораль.

Хозяева поля весь второй тайм играли вдесятером после удаления Джене на 44-й минуте.

«Хетафе» с 15 очками занимает 11-е место, а «Кадис» набрал 10 очков и находится на 16-й позиции.

Ла Лига. 12-й тур, 6 ноября

Хетафе – Кадис – 1:0

Гол: Борха Майораль, 76.

Видео гола и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
44’
Джене Даконам (Хетафе) получает красную карточку.
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Хетафе видео голов и обзор Борха Майораль
Источник Sport.ua
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