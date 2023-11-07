Ла Лига. Хетафе победил Кадис, играя второй тайм вдесятером

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» дома обыграл «Кадис» со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил Борха Майораль.

Хозяева поля весь второй тайм играли вдесятером после удаления Джене на 44-й минуте.

«Хетафе» с 15 очками занимает 11-е место, а «Кадис» набрал 10 очков и находится на 16-й позиции.

Ла Лига. 12-й тур, 6 ноября

Хетафе – Кадис – 1:0

Гол: Борха Майораль, 76.

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