Женский ЧУ: Кривбасс – лидер, разбивший 4:0 Динамо, Шахтер получил 0:3

Клубы-участницы чемпионата Украины среди женских команд провели поединки 10-го тура.

Единоличный лидер сезона – «Кривбасс» – отметился 9-й победой, разбив киевское «Динамо» со счетом 4:0.

Также крупно выиграла «Ворскла» (3:0 у «Ладомира»), которая занимает 2-е место. «Колос», идущий третьим, не испытал проблем во встрече с «Пантерами» из Умани – 6:1.

На 4-е место поднялся харьковский «Жилстрой-1», который разгромил «Шахтер» со счетом 3:0.

Чемпионат Украины среди женских команд

Высшая лига. 10-й тур

«Ладомир» (Владимир) – «Ворскла» (Полтава) – 0:3

Голы: Козлова (5, 32), Кравчук (45+1).

«ЭМС-Подолье» (Винница) – «Мариуполь» (Мариуполь) – 1:1

Голы: Марценюк (81) – Полухина (77).

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Динамо» (Киев) – 4:0

Голы: Семкив (31), Элданбоуки (34), Тян (50), Янчук (88).

«Колос» (Ковалевка) – «Пантеры» (Умань) – 6:1

Голы: Майбородина (15, 19, 40), Воронина (27), Н. Кунина (52), Сербук (62) – Дехтяр (23).

«Верес» (Ровно) – «Днепр-1» (Днепр) – 1:2

Голы: Кузьмин (5) - Л. Кунина (40), Аилинкий (49).

«Жилстрой-1» (Харьков) – «Шахтер» (Донецк) – 3:0

Голы: Химич (44, с пенальти, 53), Панцулая (45+1).

Турнирная таблица