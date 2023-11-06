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  4. Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
Англия
06 ноября 2023, 23:39 |
1346
6

Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси

Вингер вышел на замену на 58-й минуте матча

06 ноября 2023, 23:39 |
1346
6
Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик

6 ноября в Лондоне проходит центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля принимает «Челси».

По состоянию на 65-ю минуту счет в матче 1:1, в начале встречи Деян Кулушевски вывел «шпор» вперед, а сравнял счет Коул Палмер, реализовав пенальти.

Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте матча, заменив Энцо Фернандеса. Последние два матча лондонского клуба Михаил пропускал из-за травмы.

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Михаил Мудрик Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Тоттенхэм - Челси
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Александр
Як же мені боляче на нього дивитись(( Так шкода. Дуже хотілося щоб заграв, але не пішло. Не його це команда, або рівень, нажаль  
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+3
fedd1979
Просто жахлива гра Мудрика у форматі +2 гравці. Ще й воротніка ледь не поламав. Жодного виграного єдиноборства, жодного удару, кілька пасів через раз точних
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+3
Serhii P.
Джексон, коли забивав 4-й м"яч "Челсі", хотів дати пас в паралель на Мудрика, але ж той заліз в оффсайд. Невже, не можна базових правил футболу вивчити, бігти паралельно, або навіть, трішки позаду. Ще й образився на Джексона, не побіг його вітати з забитим м"ячем
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+2
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Serhii P.
Краще б не з"являвся, толку з нього нуль. Тільки голкіпера "Тотенхема" травмував.
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+2
Dfuu
Який він переляканий, просто жах.
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+2
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