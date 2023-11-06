Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси

6 ноября в Лондоне проходит центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля принимает «Челси».

По состоянию на 65-ю минуту счет в матче 1:1, в начале встречи Деян Кулушевски вывел «шпор» вперед, а сравнял счет Коул Палмер, реализовав пенальти.

Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте матча, заменив Энцо Фернандеса. Последние два матча лондонского клуба Михаил пропускал из-за травмы.