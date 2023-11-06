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Англия
06 ноября 2023, 23:27 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:28
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1

Арбитр отменял четыре гола в первом тайме матча Тоттенхэм – Челси

Команды ушли на перерыв при счете 1:1

06 ноября 2023, 23:27 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:28
1301
1
Арбитр отменял четыре гола в первом тайме матча Тоттенхэм – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. удаление Ромеро

6 ноября в Лондоне проходит центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля принимает «Челси».

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После первого тайма счет в матче 1:1, в начале встречи Деян Кулушевски вывел «шпор» вперед, а сравнял счет Коул Палмер, реализовав пенальти.

Отметим, что, несмотря на два взятия ворот, главный арбитр матча Майк Оливер отменял еще четыре гола. Сначала гол Сон Хын Мина был отменен из-за офсайда, на 21-й минуте не засчитали гол Рахима Стерлинга из-за игры рукой, через 7 минут дальним ударом забил Мойсес Кайседо, но линейный арбитр зафиксировал пассивный офсайд у Николаса Джексона, а уже на 37-й минуте отменили гол самого Джексона, из-за положения вне игры.

На 33-й минуте также был удален центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро.

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Источник Sport.ua
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vitaha33
Суддя просто клоун, поламав гру тупою червоною... Наші судді не такі вже погані, дивлячись на таке суддівство
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