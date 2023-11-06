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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:28
173
0

Эдуард САРАПИЙ: «Хотелось доиграть матч»

Игрок «Днепра-1» – о победе над «Александрией»

06 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:28
173
0
Эдуард САРАПИЙ: «Хотелось доиграть матч»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник клуба «Днепр-1» Эдуард Сарапий подвел итоги матча 13-го тура УПЛ с «Александрией» (1:0), который был сыгран 6 ноября и стал самым длинным в истории УПЛ.

– Какие ощущения были во время последней и самой длительной воздушной тревоги в матче?
– Хотелось доиграть матч. Выходили на поле и стремились довести игру до конца и только победить.

– «Александрия» сильно прессинговала. Были ли готовы к этому и удалось ли с этим справиться?
– Да, мы были готовы к этому. Тренерский штаб перед матчем для нас провел качественную теорию, поэтому мы знали, как будет играть соперник и успешно выходили из-под их прессинга.

– Перед этим у команды было четырехматчевое гостевое турне. Как оцените этот отрезок и насколько тяжело оно далось с физической точки зрения?
– Физически было тяжело, но я считаю, что мы не выжали из этого максимум. Было бы лучше, если бы выиграли все четыре матча. Но так случилось, что в одном матче проиграли. В целом хороший результат, но хотелось большего.

– Во время сегодняшнего матча обращали внимание на то, как играют «Полесье» и «Кривбасс»?
– Нет, не обращали, потому что у нас есть своя игра, своя цель, поэтому мы на других внимание не обращаем, а движемся к своим целям.

– Сегодня было важно еще и забить, чтобы поздравить партнера по команде.
– Да, и замечательно, что Володя Адамюк включился в эту результативную атаку, он сделал результативную передачу, так что мы всей командой поздравляем Владимира и его жену с этим замечательным праздником.

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Эдуард Сарапий Днепр-1 - Александрия Днепр-1 Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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