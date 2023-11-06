Днепр-1 и Александрия сыграли самый длинный матч в истории УПЛ

В понедельник, 6 ноября, в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги в Днепре отношения выяснили «Днепр-1» и «Александрия».

Игра, как известно, завершилась со счетом 1:0 в пользу днепрян.

Чтобы определись сильнейшего, командам понадобилось почти 5 часов. Стартовый свисток в игре прозвучал в 17:00 по киевскому времени. Затем поединок четырежды прерывался из-за воздушной тревоги, которая, порой, продолжалась больше часа.

В итоге, финальный свисток в матче прозвучал за несколько минут до 22:00.

В истории Украинской Премьер-лиги еще не было матча, который продолжался дольше, чем игра «Днепр-1» - «Александрия».