Днепр-1 и Александрия сыграли самый длинный матч в истории УПЛ
Встреча команд в 13-м туре четыре раза прерывалась
В понедельник, 6 ноября, в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги в Днепре отношения выяснили «Днепр-1» и «Александрия».
Игра, как известно, завершилась со счетом 1:0 в пользу днепрян.
Чтобы определись сильнейшего, командам понадобилось почти 5 часов. Стартовый свисток в игре прозвучал в 17:00 по киевскому времени. Затем поединок четырежды прерывался из-за воздушной тревоги, которая, порой, продолжалась больше часа.
В итоге, финальный свисток в матче прозвучал за несколько минут до 22:00.
В истории Украинской Премьер-лиги еще не было матча, который продолжался дольше, чем игра «Днепр-1» - «Александрия».
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