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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 22:13 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:19
799
1

Днепр-1 и Александрия сыграли самый длинный матч в истории УПЛ

Встреча команд в 13-м туре четыре раза прерывалась

06 ноября 2023, 22:13 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:19
799
1
Днепр-1 и Александрия сыграли самый длинный матч в истории УПЛ
СК Днепр-1

В понедельник, 6 ноября, в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги в Днепре отношения выяснили «Днепр-1» и «Александрия».

Игра, как известно, завершилась со счетом 1:0 в пользу днепрян.

Чтобы определись сильнейшего, командам понадобилось почти 5 часов. Стартовый свисток в игре прозвучал в 17:00 по киевскому времени. Затем поединок четырежды прерывался из-за воздушной тревоги, которая, порой, продолжалась больше часа.

В итоге, финальный свисток в матче прозвучал за несколько минут до 22:00.

В истории Украинской Премьер-лиги еще не было матча, который продолжался дольше, чем игра «Днепр-1» - «Александрия».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Днепр-1 - Александрия инсайд
Источник Sport.ua
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Олексій Коваль
Дніпро - Металіст, коли у них світло закінчилося, тривав декілька місяців
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