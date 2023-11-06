Элина СВИТОЛИНА: «Это ужасно для нашего вида спорта»
Украинка присоединилась к критике WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о том, в каких условиях проходит сейчас Итоговый турнир WTA 2023 года.
Напомним, восемь лучших теннисисток по итогам года сошлись в очных встречах в Канкуне (Мексика). Еще до старте турнира Женская теннисная ассоциация попала под шквал критики из-за выбора в пользу Мексики при организации соревнований.
«Я видела, что корт был не готов. И я не знаю, почему WTA захотела провести турнир именно в Канкуне. Обидно, что восемь лучших игроков мира борются в таких условиях. Честно говоря, это ужасно для нашего вида спорта», – заявила Свитолина.
Ранее сообщалась, что Элина Свитолина встретилась с известным украинским писателем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 5 ноября на Sport.ua
Новак выиграл 40-й турнир этой категории