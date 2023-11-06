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WTA
06 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:07
380
0

Элина СВИТОЛИНА: «Это ужасно для нашего вида спорта»

Украинка присоединилась к критике WTA

06 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:07
380
0
Элина СВИТОЛИНА: «Это ужасно для нашего вида спорта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о том, в каких условиях проходит сейчас Итоговый турнир WTA 2023 года.

Напомним, восемь лучших теннисисток по итогам года сошлись в очных встречах в Канкуне (Мексика). Еще до старте турнира Женская теннисная ассоциация попала под шквал критики из-за выбора в пользу Мексики при организации соревнований.

«Я видела, что корт был не готов. И я не знаю, почему WTA захотела провести турнир именно в Канкуне. Обидно, что восемь лучших игроков мира борются в таких условиях. Честно говоря, это ужасно для нашего вида спорта», – заявила Свитолина.

Ранее сообщалась, что Элина Свитолина встретилась с известным украинским писателем.

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Элина Свитолина WTA Итоговый турнир WTA
Источник Daily Mail
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