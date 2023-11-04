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04 ноября 2023, 16:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 16:32
936
1

ФОТО. Свитолина встретилась с известным украинским писателем

Сергей Жадан опубликовал общий снимок с первой ракеткой Украины

04 ноября 2023, 16:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 16:32
936
1
ФОТО. Свитолина встретилась с известным украинским писателем
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина по приезде в Украину встретилась с украинским писателем и общественным деятелем Сергеем Жаданом.

«С гениальной и непобедимой Элиной Свитолиной. Поговорили о Харькове и литературе», – написал Жадан в социальных сетях, прикрепив общий снимок с теннисисткой.

Отметим, что Элина вчера сообщила в инстаграме, что приехала на день рождения бабушки в Одессу.

Последним турниром Элины был US Open 2023. Ранее Свитолина также заявила, что через пару недель приступит к тренировкам.

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Элина Свитолина lifestyle фото
Источник Twitter
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Андрей Залищук
для чого було Еліні накачувати губи, така негарна стала(((
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