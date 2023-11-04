ФОТО. Свитолина встретилась с известным украинским писателем
Сергей Жадан опубликовал общий снимок с первой ракеткой Украины
Первая ракетка Украины Элина Свитолина по приезде в Украину встретилась с украинским писателем и общественным деятелем Сергеем Жаданом.
«С гениальной и непобедимой Элиной Свитолиной. Поговорили о Харькове и литературе», – написал Жадан в социальных сетях, прикрепив общий снимок с теннисисткой.
Отметим, что Элина вчера сообщила в инстаграме, что приехала на день рождения бабушки в Одессу.
Последним турниром Элины был US Open 2023. Ранее Свитолина также заявила, что через пару недель приступит к тренировкам.
З геніальною і непереможною Еліною Світоліною) Поговорили про Харків і літературу. pic.twitter.com/IICwx08fkB— Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) November 4, 2023
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