ФОТО. Свитолина встретилась с известным украинским писателем

Первая ракетка Украины Элина Свитолина по приезде в Украину встретилась с украинским писателем и общественным деятелем Сергеем Жаданом.

«С гениальной и непобедимой Элиной Свитолиной. Поговорили о Харькове и литературе», – написал Жадан в социальных сетях, прикрепив общий снимок с теннисисткой.

Отметим, что Элина вчера сообщила в инстаграме, что приехала на день рождения бабушки в Одессу.

Последним турниром Элины был US Open 2023. Ранее Свитолина также заявила, что через пару недель приступит к тренировкам.