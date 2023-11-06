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  4. МХИТАРЯН – Луческу: «Вы были для меня больше, чем просто тренером»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 21:56 |
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МХИТАРЯН – Луческу: «Вы были для меня больше, чем просто тренером»

Армянский футболист выразил благодарность румынскому тренеру

06 ноября 2023, 21:56 |
700
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МХИТАРЯН – Луческу: «Вы были для меня больше, чем просто тренером»
ФК Шахтер. Генрих Мхитарян и Мирча Луческу

Бывший футболист «Шахтера» Генрих Мхитарян, ныне выступающий за миланский «Интер», выразил благодарность за развитие своей карьеры экс-наставнику «горняков» Мирче Луческу, которого слухи отправили на футбольную пенсию.

«Узнав о вашем выходе на пенсию, я хотел бы выразить вам благодарность, Мистер, за вашу веру в мой талант».

«Спасибо за ваше доверие, за то, что вдохновили меня и за то глубокое влияние, которое вы оказали на мою карьеру. Вы были для меня больше, чем просто тренером, и ваше наставничество способствовало формированию того спортсмена, которым я являюсь сегодня».

«Спасибо, Мистер! Я желаю вам больше, чем всего наилучшего!» - написал Мхитарян.

Напомним, сам Луческу заявил, что слухи о завершении им тренерской карьеры не имеют ничего общего с действительностью и подчеркнул, что в «Динамо» его неправильно поняли – дескать, он покинул исключительно киевский клуб, но не прощается с футболом окончательно.

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Источник Sport.ua
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