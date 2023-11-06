МХИТАРЯН – Луческу: «Вы были для меня больше, чем просто тренером»

Бывший футболист «Шахтера» Генрих Мхитарян, ныне выступающий за миланский «Интер», выразил благодарность за развитие своей карьеры экс-наставнику «горняков» Мирче Луческу, которого слухи отправили на футбольную пенсию.

«Узнав о вашем выходе на пенсию, я хотел бы выразить вам благодарность, Мистер, за вашу веру в мой талант».

«Спасибо за ваше доверие, за то, что вдохновили меня и за то глубокое влияние, которое вы оказали на мою карьеру. Вы были для меня больше, чем просто тренером, и ваше наставничество способствовало формированию того спортсмена, которым я являюсь сегодня».

«Спасибо, Мистер! Я желаю вам больше, чем всего наилучшего!» - написал Мхитарян.

Напомним, сам Луческу заявил, что слухи о завершении им тренерской карьеры не имеют ничего общего с действительностью и подчеркнул, что в «Динамо» его неправильно поняли – дескать, он покинул исключительно киевский клуб, но не прощается с футболом окончательно.