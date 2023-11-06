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  4. Месси мог объединиться с Неймаром. Лео не убедил 1 миллиард долларов
Саудовская Аравия
06 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:20
1102
1

Месси мог объединиться с Неймаром. Лео не убедил 1 миллиард долларов

Аргентинцем интересовался Аль-Хиляль

06 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:20
1102
1
Месси мог объединиться с Неймаром. Лео не убедил 1 миллиард долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси

Обладателем «Золотого мяча» 2023 года Лионелем Месси интересовался саудовский «Аль-Хиляль».

Клуб, за который выступает бывший одноклубник аргентинца Неймар, предлагал Лео соглашение, в котором была прописана зарплата в 1 миллиард долларов. Контракт позволил бы Месси стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Однако аргентинец не принял это предложение и перешел в американский «Интер Майами».

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился мнениями о возможном возвращении в «Барселону».

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Аль-Хиляль Неймар Лионель Месси Интер Майами трансферы
Источник Essentially Sports
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fifa2020
Мессі тим самим зберіг життя крістіанці, яка після восьмого ЗМ Лео могла би не витримати другий удар під дих))
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