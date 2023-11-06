Месси мог объединиться с Неймаром. Лео не убедил 1 миллиард долларов

Обладателем «Золотого мяча» 2023 года Лионелем Месси интересовался саудовский «Аль-Хиляль».

Клуб, за который выступает бывший одноклубник аргентинца Неймар, предлагал Лео соглашение, в котором была прописана зарплата в 1 миллиард долларов. Контракт позволил бы Месси стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Однако аргентинец не принял это предложение и перешел в американский «Интер Майами».

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился мнениями о возможном возвращении в «Барселону».