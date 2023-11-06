Саудовская Аравия06 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:20
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Месси мог объединиться с Неймаром. Лео не убедил 1 миллиард долларов
Аргентинцем интересовался Аль-Хиляль
06 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:20
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Обладателем «Золотого мяча» 2023 года Лионелем Месси интересовался саудовский «Аль-Хиляль».
Клуб, за который выступает бывший одноклубник аргентинца Неймар, предлагал Лео соглашение, в котором была прописана зарплата в 1 миллиард долларов. Контракт позволил бы Месси стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Однако аргентинец не принял это предложение и перешел в американский «Интер Майами».
Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился мнениями о возможном возвращении в «Барселону».
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Мессі тим самим зберіг життя крістіанці, яка після восьмого ЗМ Лео могла би не витримати другий удар під дих))
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