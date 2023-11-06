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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Пропустили, потому что потеряли концентрацию»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 21:35 |
305
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Пропустили, потому что потеряли концентрацию»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал ничью с «Рухом»

06 ноября 2023, 21:35 |
305
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Пропустили, потому что потеряли концентрацию»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (2:2) в матче 13-го тура УПЛ:

«Во-первых, хочу поблагодарить ребят. Они показали мужество, характер. По ходу игры уступали, пропустили мяч, но показали характер, сравняли счет в первом тайме. Во втором тайме вышли вперед, но в конце пропустили, потому что потеряли концентрацию.

Однако «Рух» – непростая команда. Видите, как мощно львовяне шагают в чемпионате, поэтому ребята выполнили задачу на игру. Учитывая, что 3 основных игрока пропускали игру, а еще Мединский в лазарете. Ребята молодцы, сыграли на своих максимальных кондициях».

В этом матче «Оболонь» получила 13-е для себя очко в 13 матчах этого сезона УПЛ. Киевляне занимают 12-е место в турнирной таблице.

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Источник УПЛ-ТВ
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