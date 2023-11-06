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  4. Бока Хуниорс – Флуминенсе – 1:2 (д.в.). Финал КЛ. Видео голов и обзор
Кубок Либертадорес
06 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:58
193
0

Бока Хуниорс – Флуминенсе – 1:2 (д.в.). Финал КЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финала Кубка Либертадорес 2023

06 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:58
193
0
Бока Хуниорс – Флуминенсе – 1:2 (д.в.). Финал КЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале Кубка Либертадорес 2023 бразильский «Флуминенсе» обыграл аргентинскую команду «Бока Хуниорс» (2:1 д.в).

Команды обменялись голами в основное время матча, а в дополнительном Джон Кеннеди забил победный гол для бразильской команды.

«Флуминенсе» впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорес.

Трофей вместе с «Флуминенсе» получил арендованный бразилец Марлон, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру». В финале он вышел на замену на 52-й минуте.

Кубок Либертадорес 2023

Финал, 4 ноября. Рио-де-Жанейро (Бразилия), Маракана

Бока Хуниорс (Аргентина) – Флуминенсе (Бразилиля) – 1:2

Голы: Луис Адвинкула, 72 – Херман Кано, 36, Джон Кеннеди, 99

Удаления: Франк Фабра, 105+7 – Джон Кеннеди, 101.

Видеообзор матча

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Кубок Либертадорес Флуминенсе Бока Хуниорс Луис Адвинкула видео голов и обзор Херман Кано Марлон
Источник Sport.ua
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