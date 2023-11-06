Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:55
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Матч Днепр-1 – Александрия снова возобновили
Команды продолжат встречу УПЛ после вынужденной паузы
06 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:55
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В Днепре 6 ноября проходит поединок 13-го УПЛ между местным клубом «Днепр-1» и «Александрия».
Как известно, на 88-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игра была прервана из-за воздушной тревоги.
В настоящее время дан отбой воздушной тревоги. Поединок продолжился в 21:45.
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