Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Днепр-1 – Александрия снова возобновили
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:55
699
0

Матч Днепр-1 – Александрия снова возобновили

Команды продолжат встречу УПЛ после вынужденной паузы

06 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:55
699
0
Матч Днепр-1 – Александрия снова возобновили
УПЛ

В Днепре 6 ноября проходит поединок 13-го УПЛ между местным клубом «Днепр-1» и «Александрия».

Как известно, на 88-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игра была прервана из-за воздушной тревоги.

В настоящее время дан отбой воздушной тревоги. Поединок продолжился в 21:45.

По теме:
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Юрий МАКСИМОВ: «Александрия – очень хорошая команда. Им еще нужно время»
Рух – Оболонь – 2:2. Бились с первой до последней. Видео голов, обзор матча
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Александрия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»
Футбол | 06 ноября 2023, 16:40 10
Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»
Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»

Тренер сборной Украины – о предстоящем контрольном матче

Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Футбол | 06 ноября 2023, 19:56 0
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия

Команды продолжат матч УПЛ после вынужденной паузы

ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Футбол | 06.11.2023, 16:55
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Известны условия проведения спарринга сборной Украины с Лехией
Футбол | 06.11.2023, 21:10
Известны условия проведения спарринга сборной Украины с Лехией
Известны условия проведения спарринга сборной Украины с Лехией
Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги
Футбол | 06.11.2023, 15:17
Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги
Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
05.11.2023, 02:35 3
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 1
Бокс
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 6
Футбол
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
05.11.2023, 16:16 14
Футбол
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем