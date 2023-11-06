Матч Днепр-1 – Александрия снова возобновили

В Днепре 6 ноября проходит поединок 13-го УПЛ между местным клубом «Днепр-1» и «Александрия».

Как известно, на 88-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игра была прервана из-за воздушной тревоги.

В настоящее время дан отбой воздушной тревоги. Поединок продолжился в 21:45.