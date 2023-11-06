Уже в третий раз. Матч Днепр-1 – Александрия снова прервала тревога
Команды ушли в подтрибунку на 88-й минуте
Матч 13-го тура Украинской Премьер-лигу «Днепр-1» – «Александрия» приостановлен на 88-й минуте встречи из-за воздушной тревоги в Днепровской области. Сначала арбитры решили доиграть матч до конца, несмотря на угрозу ракетного удара, но в итоге остановили матч.
Это уже третья тревога во время игры. Еще одна была до стартового свистка, из-за чего начало поединка пришлось отложить на 15 минут.
Сейчас преимущество в матче имеют хозяева поля. На 34-й минуте Александр Филиппов забил единственный гол в матче. Затем на 68-й минуте Алексей Гуцуляк удвоил преимущество, но после самого длинного просмотра VAR в истории гол был отменен.
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