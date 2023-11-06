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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:33
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2

Уже в третий раз. Матч Днепр-1 – Александрия снова прервала тревога

Команды ушли в подтрибунку на 88-й минуте

06 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:33
2501
2
Уже в третий раз. Матч Днепр-1 – Александрия снова прервала тревога
УПЛ

Матч 13-го тура Украинской Премьер-лигу «Днепр-1» – «Александрия» приостановлен на 88-й минуте встречи из-за воздушной тревоги в Днепровской области. Сначала арбитры решили доиграть матч до конца, несмотря на угрозу ракетного удара, но в итоге остановили матч.

Это уже третья тревога во время игры. Еще одна была до стартового свистка, из-за чего начало поединка пришлось отложить на 15 минут.

Сейчас преимущество в матче имеют хозяева поля. На 34-й минуте Александр Филиппов забил единственный гол в матче. Затем на 68-й минуте Алексей Гуцуляк удвоил преимущество, но после самого длинного просмотра VAR в истории гол был отменен.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Александрия
Источник Sport.ua
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Алекс 19
Х. ло поганое не навидит днепр .нужно чтобы кинули ракеты на зенит 
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+3
DK1961
Тут скорее всего пуйло договаривается с павелкой, а тот из СИЗО азбукой Морзе дает указание соответствующим людям (по цепочке). Кроты очень сильно боятся Днепр-1 и знают, что Максимова (в отличие от Кучера, Лоувена и прочих) они не подкупят для сдачи матча. Поэтому принципиально важно, чтобы Пихаленка заменяющая монзулиху на посадила на карточку
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