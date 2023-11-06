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ATP
06 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:26
56
0

Оппонент по силам. Крутых узнал соперника по 1-му кругу турнира в Хельсинки

Украинец пробился в основу челленджера через квалификацию

06 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:26
56
0
Оппонент по силам. Крутых узнал соперника по 1-му кругу турнира в Хельсинки
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№240 АТР) стал участником основной сетки челленджера в Хельсинки (Финляндия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении, после двух побед в отборе.

В финале квалификации Крутых, как известно, обыграл в двух сетах итальянца Стефано Травалью (№211 ATP).

В первом круге основной сетки челленджера Крутых выяснил отношения с Максимильяном Нойкристом (№258 АТР) из Австрии. Он, как и украинец, пробился в основу турнира сквозь сито квалификации.

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Алексей Крутых ATP Хельсинки
Источник Sport.ua
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