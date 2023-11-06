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  4. Крутых обыграл экс-60-ю ракетку и вышел в основу челленджера в Финляндии
ATP
06 ноября 2023, 16:10 |
46
0

Крутых обыграл экс-60-ю ракетку и вышел в основу челленджера в Финляндии

Алексей в двух сетах выиграл у Стефано Травальи

06 ноября 2023, 16:10 |
46
0
Крутых обыграл экс-60-ю ракетку и вышел в основу челленджера в Финляндии
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 240) вышел в основую сетку челленджера в Хельсинки (Финляндия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале квалификации украинец в двух сетах обыграл экс-60-ю ракетку мира Стефано Травалью (Италия, ATP 211) за 1 час и 52 минуты.

АТР челленджер Хельсинки. Хард в помещении. Квалификация

Стефано Травалья (Италия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:7 (5:7), 5:7

Это была вторая встреча теннисистов. В феврале 2023 года Алексей проиграл итальянцу на старте хардового челленджера в Тенерифе.

Лузстрик Травальи после матча с Алексеем составляет 6 матчей.

В 1-м раунде отбора к челленджеру в столице Финляндии Крутых выиграл у Лееви Сатела со счетом 6:1, 6:0.

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Стефано Травалья Алексей Крутых ATP Хельсинки
Источник Sport.ua
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