Крутых обыграл экс-60-ю ракетку и вышел в основу челленджера в Финляндии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 240) вышел в основую сетку челленджера в Хельсинки (Финляндия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале квалификации украинец в двух сетах обыграл экс-60-ю ракетку мира Стефано Травалью (Италия, ATP 211) за 1 час и 52 минуты.

АТР челленджер Хельсинки. Хард в помещении. Квалификация

Стефано Травалья (Италия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:7 (5:7), 5:7

Это была вторая встреча теннисистов. В феврале 2023 года Алексей проиграл итальянцу на старте хардового челленджера в Тенерифе.

Лузстрик Травальи после матча с Алексеем составляет 6 матчей.

В 1-м раунде отбора к челленджеру в столице Финляндии Крутых выиграл у Лееви Сатела со счетом 6:1, 6:0.